Luciano Spalletti, il rinnovo con la Juventus era scontato (e non lo è): le condizioni di mercato sono pesanti

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

L'ex, tra le altre, di Roma, Napoli e della Nazionale ha dettato delle condizioni precise alla dirigenza bianconera, a cui ora spetta la mossa decisiva nella prossima finestra estiva

Ci siamo, dopo tanto parlare si è arrivati ai fatti: Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Sui canali ufficiali del club è arrivato l’annuncio ufficiale, con tanto di video “emozionale” in cui lo comunica per primi ai giocatori.

A pesare sulla decisione, evidentemente, l’inversione di tendenza della squadra dal suo arrivo. Che, benchè abbia raccolto risultati non troppo dissimili da quanto visto durante la gestione Thiago Motta, ha messo in mostra una unità di intenti e una solidità ben diverse, al netto di diversi effettivi non esattamente all’altezza della maglia che indossano. E proprio sul mercato la Juventus dovrà muoversi con forza e attenzione questa estate, se vuole dare al suo mister una squadra adeguata all’obiettivo mai troppo nascosto dal tecnico di Certaldo: lo Scudetto.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto sul rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus e quali saranno le mosse dei bianconeri nel prossimo calciomercato estivo.