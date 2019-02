Spalletti rischiatutto a Parma: l'Inter ha bisogno di ripartire

L'Inter nel 2019 non solo non ha ancora vinto in serie A (per ora anzi sono arrivati un pareggio e due sconfitte), ma non ha ancora segnato nemmeno un gol. Il tesoretto di punti accumulato a inizio campionato conserva i nerazzurri al terzo posto, con la qualificazione alla Champions League che però non è più scolpita nella pietra come l'autunno sembrava suggerire. Ora le inseguitrici scalpitano: la Roma ringalluzzita dalla vittoria sul Chievo, la Lazio, il Milan e l'Atalanta, tutte in uno stato di forma dal promettente, al buono fino all'ottimo.

Ora il settimo posto è distante appena cinque punti, e l'Inter sa di non poter rinunciare alla Champions. Figuriamoci all'Europa in generale. Luciano Spalletti si gioca quindi tutto o quasi nella trasferta di Parma, uno stadio che all'Inter rievoca lo scudetto del 2008 di Mancini e Ibrahimovic, ma che non è certo amico del Biscione: l'Inter ci ha vinto infatti appena 4 volte su 24 partite. Per sovvertire questi numeri, Spalletti deve certamente affidarsi ai suoi pezzi da novanta che ultimamente hanno steccato.

A partire da Mauro Icardi, che addirittura non segna nemmeno un gol in serie A da ben sei partite: nel corso della sua carriera non gli era mai successo. Per tornare il bomber pilastro della squadra, però, l'argentino avrà bisogno dei migliori Ivan Perisic e Radja Nainggolan: il croato è reduce dalla contestazione del pubblico per le voci di mercato che peraltro non hanno avuto alcun seguito, ma ora viene definito concentrato come non lo era da tempo. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' martedì ha lavorato tra campo e palestra tre ore più dei compagni: un ottimo segnale.

Il Ninja è invece finito nel mirino della critica in maniera crescente con il passare delle settimane, e il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia è forse il picco della sua fase di difficoltà a tutto tondo. Ma per il belga è fondamentale salvare la faccia in una stagione che potrebbe tramutarsi nel crocevia negativo della sua carriera.

Tanti uomini da rilanciare, tanti motivi di riscatto: Spalletti lo sa, e proprio per questo spera di vedere a Parma un'altra Inter. Quella che si era candidata come "anti-Juve" a un certo punto del girone d'andata. Non a San Siro contro lo stesso Parma, che vinse con la rete di Dimarco. E la Beneamata vuole ora svoltare contro lo stesso avversario.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 11:25