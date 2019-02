Spalletti ritrova Keita

Luciano Spalletti e l’Inter si trovano nel momento più complicato della stagione con un inizio di 2019 da incubo: due sconfitte, con Torino e Bologna, un pareggio contro il Sassuolo, una vittoria contro il Benevento e l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore contro la Lazio.

La gara contro il Parma, squadra in forma reduce dal pareggio contro la Juventus, non è decisiva per il destino del tecnico nerazzurro, lo assicura Marotta, ma potrebbe costare caro in termini di classifica con il terzo posto preso sotto attacco da Milan, Atalanta, Lazio e Roma.

Contro i gialloblu, però, tornerà a disposizione Keita Balde, che è fuori per infortunio dalla gara contro l’Empoli del 29 dicembre scorso.

Spalletti potrebbe decidere di lanciarlo dal primo minuto per dare una sterzata alla squadra e a Mauro Icardi, che non segna su azione dal match contro il PSV Eindhoven del 11 dicembre.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 20:55