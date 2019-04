Spalletti rivela il segreto dell'Inter

L’Inter domina, soffre, ma poi vince a Frosinone e avvicina sensibilmente il traguardo della qualificazione alla Champions League.

Al termine della gara dello “Stirpe” Luciano Spalletti carica però l’attenzione sul rilassamento vissuto dalla squadra in avvio di secondo tempo, parlando a 'Sky Sport': "Succede a tutti, a noi di più. Accade che si abbassi l'intensità, si diventa più timidi. La partita di oggi era difficilissima a livello di motivazioni, perché loro non avevano nulla da perdere e sono andati al massimo. Comunque dovevamo chiuderla prima”.

Spalletti ha poi elogiato la forza della fase difensiva: “Il nostro grande vantaggio è avere solidità nella linea difensiva”.

Annunciato l’infortunio di Borja Valero (“Ha sentito tirare il muscolo, starà fuori un po’”), il tecnico toscano elogia Nainggolan e glissa su Icardi: "Radja ha fatto bene come corsa, forza fisica, presenza sulle palle buttate addosso. Oggi ha fatto il Nainggolan che conosciamo, poi ha fatto un gran gol e questo dà valore in più. Il rigore? Non so se Icardi e Perisic si siano messi d’accordo, ma ci sono 3-4 giocatori abili a battere i rigori, quindi decidere tra di loro chi deve tirare è sinonimo di amicizia".



SPORTAL.IT | 14-04-2019 23:06