Spalletti scatenato: frecciata a Totti e consiglio a Marotta

Luciano Spalletti scatenato in una intervista al Corriere della Sera. Il tecnico dell'Inter parla della sua più grande ambizione: "Dopo essere riuscito ad allenare l'Inter vorrei diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia".

La Champions alla base di tutto: "Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo".

Poi manda un messaggio in chiave mercato a Beppe Marotta ("Un amico"), in arrivo in nerazzurro: "L'arrivo sfumato di Modric? Appartiene ad un livello di calciatori fatti e capaci di insegnare agli altri come si fa. Un top-player permetterebbe di prendere una scorciatoia per diventare fortissimi".

Non mancano accenni pepati alla Roma e a Francesco Totti: "Non sono più aggressivo nelle risposte come lo ero a Roma? Quell’atteggiamento non lo ritengo necessario all’Inter. Io prendo la forma del contesto. Avevo detto alla Roma che non avrei rifirmato il contratto a inizio stagione, mi attaccavano e rispondevo. Mi fa sorridere quando dicono che sono stato io a far smettere Totti. Io non ho firmato, lui poteva farlo…".

Ancora sugli obiettivi dell'Inter: "Il progetto nerazzurro è ambizioso, non c'è un castello di carte ma di mura solide. Vietato porre limiti al traguardo finale, bisogna fare tutte le tappe ma bisogna andare oltre. Il ko con l'Atalanta? Anche in Lazio-Inter dell'anno scorso abbiamo avuto un nostro classico blackout, poi abbiamo raggiunto la Champions. Con l'Atalanta non ci siamo fatti trovare pronti, ho sbagliato le scelte. Spesso i vantaggi degli avversari nei nostri confronti scaturiscono dalle nostre rinunce".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 09:35