Spalletti, scelta drastica per plasmare la sua Juventus: un solo dilemma in vista del derby

Il tecnico ha deciso di mettere da parte il turnover per dare maggiore certezze alla squadra: contro il Torino il dubbio è sulle fasce

Luciano Spalletti ha bene in mente la strada da percorrere per fare della Juventus la “sua” Juventus: il tecnico prepara una scelta drastica per il derby col Torino di domani, il dubbio legato alla formazione è soltanto uno.

Juventus, la scelta drastica di Spalletti

La Juventus ha bisogno di certezze: questa la convinzione granitica di Luciano Spalletti che dopo aver esordito in campionato e in Champions League contro i bianconeri ha preso una decisione drastica in un momento estremamente delicato della stagione. Per consolidare la nuova Juve, l’allenatore toscano ha scelto di mettere da parte per un po’ il turnover: i bianconeri devono assimilare nuovi meccanismi e principi di gioco, in questo momento è dunque giusto insistere su un undici di base, limitando le rotazioni.

Rientrato l’allarme Vlahovic

Ecco perché nel derby di domani contro il Torino vedremo una Juventus assai simile a quella scesa in campo martedì in Champions League contro lo Sporting. La formazione che ha in mente Spalletti è possibile anche perché l’allarme riguardante Dusan Vlahovic è rapidamente rientrato: il centravanti aveva lasciato il campo nei minuti finali della gara con i portoghesi per un fastidio al flessore, il dolore però è già sparito e l’attaccante è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Domani, dunque, sarà al centro dell’attacco bianconero.

La formazione per il derby

Alle spalle di Vlahovic Spalletti ha intenzione di riproporre la coppia formata da Yildiz e Conceiçao, tenendo però Zhegrova in caldo: il kosovaro ha destato un’ottima impressione nei minuti finali della gara dello Sporting, per lui ci sarà quasi certamente spazio nel derby a partita in corso. Già composto anche il terzetto difensivo: davanti a Di Gregorio agiranno Kalulu, Gatti e Koopmeiners, confermato – con sua somma gioia – nella posizione sul centro-sinistra. In mezzo, invece, agirà ancora la coppia formata da Locatelli e Khephren Thuram.

Il dubbio sulle fasce

Spalletti, dunque, arriva al derby con un unico dubbio, legato ai due giocatori da schierare sulle corsie laterali, una zona di campo molto importante contro il Torino: la squadra granata sfrutta molto le corsie esterne per servire l’attacco, soprattutto quando Marco Baroni opta per il “doppio pivot” Simeone–Adams. Cambiaso sarà sicuramente in campo, ma Spalletti deve decidere su quale fascia: il vero ballottaggio, dunque, è quello tra Kostic e McKennie. Dovesse vincerlo il serbo, Cambiaso tornerebbe a destra (come con la Cremonese), mentre con l’americano in campo dal 1’ l’azzurro agirebbe sulla corsia sinistra.