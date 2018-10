Spalletti: Si entra nella storia solo se si vince il derby

Luciano Spalletti ha capito tutto. Sa bene già dallo scorso anno quanto conta per gli interisti battere il Milan e se Gattuso ha scelto il profilo basso per non caricare troppo la sfida, il tecnico dell’Inter usa l’arma opposta. Altro che partita come le altre, qui in ballo c’è la leggenda, c’è la storia. Ci entra chi vince. Cinquecento giorni di lui e di Inter, non è ancora tempo di bilanci ma di sicuro il derby di domani è di quelli che fanno curriculum. Nel bene come nel male. Lui al Milan di bastonate ne ha date parecchie: il bilancio parla di 11 successi, cinque pareggi e sette sconfitte. In particolare, non perde da allenatore contro i rossoneri in A da maggio 2006 (Milan-Roma 2-1). Da allora per il tecnico toscano otto vittorie e tre pareggi. “Non abbiamo sprecato neppure un minuto per prepararci al meglio, noi vogliamo giocarlo a viso aperto questo derby perché ci saranno molti interisti a vederlo dentro lo stadio, c’è il quarto anello composto dai divani a casa con sopra i nostri tifosi a incitarci. E poi da quando sono qui ho capito che gli interisti probabilmente dimenticano la data del compleanno di marito e moglie, ma non dimenticano il risultato del derby. Se si vuol far parte della storia dell’Inter e non solo starci dentro per la durata del contratto, passa da questa partita. I contratti ti fanno star qui per gli anni che ci sei, se vinci sei nella storia”.

TESTA SOLO AL DERBY – Lucianone assicura che non c’è stato proprio modo di pensare alla Champions di mercoledì. E manco alla classifica. In testa solo il Milan: “Questa settimana non abbiamo pensato né al Barcellona, né al campionato. Abbiamo pensato al derby. Io abito in un bel posto a Milano, dove si assorbe tutta la sensazione degli interisti. La sintesi potrebbe essere che questa partita è il termometro più corretto per misurare quanto siamo malati dell’Inter . Il derby può lasciare un’eredità importante da portare nelle partite future, quindi faremo attenzione”. Nei commenti spesso si sente dire che questa Inter vince ma non diverte: “Io trovo molte cose nei commenti che mi riguardano, ma bisogna vedere di chi sono i commenti. Ormai tutti hanno capito ceh tra voi ci sono tifosi di alcune squadre, dipende chi le commenta in funzione della squadra a cui tiene. Trovo che la mia squadra sia cresciuta di mentalità, gioco, carattere e che ci siano ampi margini di andare avanti. Di proseguire su questa strada. C’è ancora possibilità di un’evoluzione. Per cui se i risultati sono questi e c’è margine davanti io sono contento di questa analisi. Mi fa piacere”.

BRAVO RINGHIO – Per il collega di panchina solo belle parole: “Faccio i complimenti a Gattuso per come gioca la sua squadra. E’ un allenatore giovane, che stimo. Sta facendo vedere un modo giovane di far giocare la sua squadra. Ce ne sono altri di allenatori giovani che si possono citare e mi piacerebbe vedere come si gestisce la settimana. C’è De Zerbi, c’è Simone Inzaghi, Di Francesco, Martusciello, Giampaolo che ha una cinquantina d’anni e allena da tanto ma è giovane, anche essendo uno di quelli un po’ più grandi ma ha un modo di allenare bellissimo da vedere. Gattuso è in questa lista di grandi allenatori che possono dare molto al nostro calcio. Per fare il massimo devi far vedere ai tuoi che sei fiducioso, così danno qualcosa in più. Se vedono che hai dei dubbi o dei pensieri non corretti nei loro confronti ti danno di meno”.

MI TENGO MAURITO – Inevitabile la domanda sui bombr: Icardi o Higuain? “Ti fanno rimanere con la bocca aperta per le gicate che fanno. Sono entrambi fondamentali. Sorrido quando dicono che Icardi sia meno tecnico di Higuain. Andiamo a vedere il controllo di palla sul secondo gol contro la Spal e troviamogli anche il pelo per vedere se non c’è qualità. Dal punto di vista mia è facile scegliere, perché uno è interista e io scelgo l’interista. A Maurito non chiediamogli niente, lasciamo com’è che per noi è perfetto. Ho detto prima: se non vogliamo vedere il gol con la Spal andiamo a vedere il tiro al volo contro il Tottenham per far girare così quella palla. E’ uno che naturalmente tiene impegnati e viene marcato in maniera più stretta da parte degli avversari. Ogni tanto, rimanendo staccato, impone alla linea difensiva degli avversari di stare più morbida per quel che riguarda il centrocampo e ti permette di avere più metri sulla trequarti. In tutte le cose ci sono pro e contro. Lasciatelo stare com’è che a me garba così”.

SPORTEVAI | 20-10-2018 15:40