Nella lunga riconciliazione tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, durata quasi un decennio e grazie a un amaro che serra anche un patto, si consumano le dinamiche della maturità, dell’osservazione reciproca con disincanto abbinata all’ironica consapevolezza che uno e l’altro hanno saputo spendere sempre. Nel pubblico e nel privato e pure alla presentazione, in grande stile, al cinema Anteo di Milano per un atto di amicizia e di storia che chiude quella serie di incomprensioni e non solo che hanno animato il loro rapporto.
- Il brindisi a siglare l'alleanza
Lo spot di un noto amaro è il presupposto che li rivede assieme, seduti uno accanto all’altro quando sembrava impossibile, addirittura un secondo livello di realtà per quanti attriti, sguardi e anche parole fossero state spese tra Totti e Spalletti, Spalletti e Totti. Erano anni diversi, ma non così distanti da un presente che li vede vicini.
Spalletti e Totti alla presentazione dello spot
Eppure il potere della comunicazione, della pubblicità e degli sponsor ha potuto ricucire una relazione interrotta dai tempi della Roma e che per un evento benefico già si era ridimensionato. Sarà l’esperienza, sarà che la vita scorre e si ha meno dimestichezza con i rancori e si preferiscono incasellare solo frame di incontri positivi.
In sala Noemi Bocchi, Totti e Spalletti
Oggi all’Anteo a Spalletti è stato chiesto della Juventus, sua prossima impresa a quanto pare perché nonostante si dica un contadino e abbia desiderio e voglia di mettersi a coltivare alla fine torna sempre sul campo di calcio. Una questione di famiglia, la sua e di luoghi felici. Per Totti, invece, le questioni aperte sono tante, gli interessi molteplici e i contratti anche in qualità di testimonial, ospite e anche solo come immenso protagonista della storia del calcio recente, della Roma come e più con la maglia della Nazionale.
Noemi Bocchi in sala accanto al compagno, Francesco Totti
A Milano è arrivato con Noemi Bocchi, la sua compagna con la quale è apparso disteso, estremamente a suo agio in un’occasione ufficiale. Ormai fa parte della sua vita, la presenza a eventi e presentazioni e spesso è con lei che si presenta.
Il brindisi riconciliatorio tra Spalletti e Totti
Secondo lui se Spalletti andasse alla Juve, “Così farebbero un grosso affare”, a dimostrazione che la qualità di saper allenare gli deve essere riconosciuta.
I momenti insieme, a favore di fotografi e televisioni non sono mancati. Abbracci, sorrisi e nuovi inizi. D’altronde domani è un altro giorno e per Spalletti, l’avvio di un principio, di una nuova pagina potrebbe essere intrapreso già stasera.