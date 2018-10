Spalletti tuona: 'Mai più un'Inter così'

Perdere Barcellona dopo sette vittorie di fila, e peraltro perdere senza crollare, ci potrebbe anche stare, in particolare se la classifica del girone di Champions resta buona.

Non però per Luciano Spalletti, molto critico con la squadra nel commentare ai microfoni di 'Sky Sport' il 2-0 a favore dei catalani: "Purtroppo siamo entrati in campo frenati e ogni volta che recuperavamo palla la perdevamo subito, abbiamo subito il loro pressing. Queste sono le partite ti danno la convinzione e l'autostima, speravo di rivedere l’atteggiamento contro Tottenham e Psv. Ci è mancato il coraggio. È stata una partita al di sotto delle nostre possibilità e non deve ricapitare".

Unico alibi le assenze: “Abbiamo molti indisponibili, l’infortunio di Nainggolan non ci voleva e c'è anche il freno della Uefa. Ci hanno fatto correre e perdere energie, siamo stati poco lucidi. Hanno vinto meritatamente".

Il pareggio tra Psv e Tottenham non consola il tecnico toscano: “Non dobbiamo dipendere dagli altri se vogliamo diventare una grande squadra".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 23:40