Spalletti vuole l'Inter formato Champions

L'Inter rinvigorita dalla Champions e dalle cinque vittorie consecutive affronta domenica la Spal: "Sono soddisfatto soprattutto della crescita della mentalità della squadra – spiega Luciano Spalletti -. Però ora vedremo se questa mentalità che abbiamo evidenziato è a pelle o sotto pelle. Se è a pelle c’è il rischio che dopo un paio di docce vada via, se è sotto pelle allora ci rimane ancora addosso. Sappiamo le insidie che andremo ad affrontare domani. Per quel che mi riguarda io domani sentirò la musica della Champions, se qualcuno ha bisogno di sentirla per trovare le giuste motivazioni allora se la può mettere come suoneria del telefono".

"Non mi piace la parola turnover, per me sono tutti titolari. Ho una rosa ampia perché doveva essere così. Lo scorso anno andavamo numericamente bene per gli impegni, ora ci sono più impegni e quindi c’è una rosa più ampia perché la società ha lavorato bene, benissimo, sotto l’aspetto del numero dei calciatori e dobbiamo usare tutti. Poi devo decidere io, ma in campo ci va sempre l’Inter e bisogna avere un comportamento da Inter".

L'elogio per Borja Valero: "Vorrei più Borja Valero per passione e qualità e per attaccamento verso l’Inter e più saremo in grado di avere una strada importante. Perché l’Inter viene prima di tutto".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 15:30