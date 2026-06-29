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Sparatoria in una delle Fan Zone dei Mondiali 2026, a San Josè una vittima e un ferito grave: che cosa sappiamo

La notizia è stata confermata dalla polizia locale che ha diffuso i primi dettagli sulle piattaforme digitali: un morto il bilancio provvisorio

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La festa dei Mondiali è stata interrotta a San Jose, in California, da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave a ridosso di una delle aree dedicate ai tifosi. La conferma è arrivata poco fa attraverso un post social della polizia locale su X, in cui si è spiegato che un uomo avrebbe preso d’assalto la zona, bloccando le strade e avrebbe colpito un individuo e ferito un secondo uomo a colpi di arma da fuoco senza specificare di che arma si tratti. La polizia locale ha spiegato che è stata avviata un’indagine per omicidio.

Mondiali 2026, sparatoria a San Jose

La tragedia è avvenuta domenica a San Pedro Square, a San Jose, una delle fan zone ufficiali dei Mondiali nella Bay Area di San Francisco, dove la folla si radunava per guardare le partite sui maxischermi. La polizia ha sottolineato che non erano in corso trasmissioni partite dei Mondiali al momento della sparatoria, e l’unica partita del torneo in programma quel giorno si era conclusa intorno alle 14.00 ora locale.

Il post della polizia locale

“Una vittima è stata dichiarata morta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. L’incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse al traffico”, si legge nel post che vi mostriamo e che conferma, purtroppo, il decesso di una delle vittime da parte della polizia di San Jose.

Sparatoria in una delle Fan Zone dei Mondiali 2026, a San Josè una vittima e un ferito grave: che cosa sappiamo Getty Images

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