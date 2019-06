Spavento per Paola Egonu: in ospedale dopo il malore

Grande spavento per la fuoriclasse azzurra della pallavolo Paola Egonu. Anche mercoledì sera la schiacciatrice è stata la migliore dal punto di vista realizzativo con 27 punti messi a referto nella partita di Nations League vinta dalla nostra Nazionale al PalaBarton di Perugia contro la Corea del Sud, ma al termine del match la ragazza ha spaventato tutti.

Dopo la foto di rito di fine gara, la Egonu ha avuto un mancamento: subito soccorsa dalle compagne, è stata portata negli spogliatoi in barella: probabilmente il malore è avvenuto per un calo di pressione dovuto al gran caldo. Dopo essersi parzialmente ripresa, la giocatrice è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Le visite in ospedale hanno escluso complicazioni, e la Egonu è tornata in hotel dalle sue compagne già nella notte di mercoledì.

Uno spavento e niente più, ma con la Russia (si gioca oggi) osserverà un turno di riposo: "L’atleta azzurra Paola Egonu, che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia, in serata è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. In via precauzionale Paola, che ha passato regolarmente la notte in albergo, questa sera non sarà impiegata nella partita con la Russia", è la nota della Federazione di pallavolo.

L'Italia si è imposta sulla Corea per 25-17, 25-21, 23-25, 25-13 i parziali. Le Azzurre sono così salite in testa alla classifica davanti a Turchia e Cina e sono sempre più vicine all'obiettivo della Final Six.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 11:10