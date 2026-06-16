Baresi 6 capitano per sempre

L'ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un'era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società

Le critiche per il mancato messaggio dedicato alla leggenda rossonera hanno acceso il dibattito, ma il silenzio dell'ex fuoriclasse del Milan affonda le radici in una scelta personale

SERIE A

L'abbraccio abbraccio commovente al numero sei rossonero, leggenda e uomo di sani valori. L'ultimo viaggio del capitano del Milan e monumento della Nazionale italiana