Speciale Baresi 6 capitano per sempre
L'ultimo saluto al grande capitano del Milan, elegante difensore tra i migliori di sempre e nel cuore dei tifosi rossoneri
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La famiglia Baresi accanto a Franco nell'ultimo viaggio, l'applauso dei tifosi
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Il capitano Piscinin capace di unire la sua Milano nel giorno dell'addio
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Cairo: Baresi straordinario in campo e umile come persona
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Migliaia di tifosi ai funerali di Baresi: "Ciao Capitano"
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L'ultimo tributo del Milan a Baresi: Van Basten, Maldini, Seedorf e gli ex
L'ultimo saluto al capitano del Milan e protagonista di un'era gloriosa per i colori rossoneri e la storia della società
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Il silenzio di Ibra su Baresi: la scelta di Zlatan dopo una tragedia
Le critiche per il mancato messaggio dedicato alla leggenda rossonera hanno acceso il dibattito, ma il silenzio dell'ex fuoriclasse del Milan affonda le radici in una scelta personale
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Baresi: i funerali dell'indimenticabile numero sei rossonero e dell'Italia
L'abbraccio abbraccio commovente al numero sei rossonero, leggenda e uomo di sani valori. L'ultimo viaggio del capitano del Milan e monumento della Nazionale italiana
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"Il mio Franco Baresi, un uomo vero": l'intervista a Maurizio Ganz
Maurizio Ganz ricorda in esclusiva la leggenda del Milan: “Giocatore impressionante, uomo umile. La sua eredità sono passione, dedizione e senso di appartenenza”
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Baresi: che ci siamo persi, che deve fare Ranieri, l'unico neo in carriera
L'ex difensore rossonero sarebbe stato ottimo allenatore, grandissimo dirigente e team-manager perfetto per la Nazionale, la storia del rigore con l'Atalanta
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Baresi, capitano vero del Milan operaio: la moglie, i figli e il fratello interista
Il capitano del Milan è scomparso a 66 anni con la su fianco la moglie Maura, i due figli e una famiglia unita pur separata da un destino calcistico opposto appartenente a un'era ormai remota