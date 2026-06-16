Europei Volley 2026, orgoglio Italia

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Giallo a Modena nel terzo incontro del torneo: 26-24 per gli Azzurri nel secondo parziale, anzi no. Gli avversari chiamano il challenge e fanno 25-25, ma in tv ci sono gli spot.