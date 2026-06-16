Speciale F1, la Ferrari sogna al GP d'Italia a Monza
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Antonelli sogna una rimonta storica, la previsione di Hamilton
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Antonelli e il sogno Monza: Mazzoni svela il piano Mercedes
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Hamilton arriva a Monza con la F40: che stile Lewis
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Antonelli a Monza, il gesto che non ti aspetti con la Polizia
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F1, Monza: ci siamo! Grande attesa per la Ferrari e Antonelli
La Formula 1 fa tappa nello storico circuito di Monza, è la gara di casa per la Ferrari ma anche per Antonelli che arriva da leader del mondiale anche se sarà costretto a partire dal fondo. Dove vedere il Gp di Italia in tv e streaming
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Leclerc e Hamilton alzano le aspettative per Monza: la promessa
A Palazzo Reale, nell'evento "Drive to Monza by Nastro Peroni Azzurro 0,0%", la coppia di piloti Ferrari estasiata dall'affetto del pubblico. "Siete i nostri cavalli in più nel motore"
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Leclerc e il vaso di Pandora: Hamilton sempre più padrone in Ferrari
Monza sempre più vicina ma non si placano le polemiche e le critiche per Leclerc dopo il Gp di Olanda e il mancato sorpasso concesso a Hamilton che intanto incassa la fiducia di Vasseur e corona il sogno della Ferrari F40
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Finalmente Monza: Ferrari "scarica", Kimi carico, che succede
La Ferrari sta preparando la gara di Monza con grande attenzione ma senza troppi rischi, ADUO 2 e aerodinamica estrema ma non troppo mentre la Mercedes pensa già alla rimonta di Antonelli
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Antonelli penalizzato a Monza: la previsione sulla Ferrari e il futuro
Kimi lancia la sfida a Hamilton e alla Ferrari dopo la pausa estiva e conferma la penalità a Monza. A Zandvoort arriva anche un indizio sul futuro in Mercedes
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Kimi, la fuga continua: Hamilton raggiunto, Leclerc superato
Come sono cambiate la classifica piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Olanda che ha visto la vittoria di Norris davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e poi le Ferrari. Russell ha preso Hamilton, Norris ha scavalcato Leclerc