F1, la Ferrari sogna al GP d'Italia a Monza

La Formula 1 fa tappa nello storico circuito di Monza, è la gara di casa per la Ferrari ma anche per Antonelli che arriva da leader del mondiale anche se sarà costretto a partire dal fondo. Dove vedere il Gp di Italia in tv e streaming

Monza sempre più vicina ma non si placano le polemiche e le critiche per Leclerc dopo il Gp di Olanda e il mancato sorpasso concesso a Hamilton che intanto incassa la fiducia di Vasseur e corona il sogno della Ferrari F40

F1

Come sono cambiate la classifica piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Olanda che ha visto la vittoria di Norris davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e poi le Ferrari. Russell ha preso Hamilton, Norris ha scavalcato Leclerc