Speciale Nitto ATP Finals 2025, la resa dei conti Sinner-Alcaraz
-
Sinner fa gioire Laila e Allegri, Panatta "gufa", Zverev polemizza
-
Alcaraz prepara lo sgambetto a Sinner: "Voglio quel torneo"
-
Sinner-Zverev 2-0: Jannik vola in semifinale
-
Musetti sfida Alcaraz con il sogno semifinale: la rivelazione sulla Davis
-
Musetti come Sinner, no alla Davis ma niente bufere: Bertolucci approva
Nessuna bufera sul carrarino per il sempre più probabile rifiuto alle Finals di Bologna: l'ex capitano spiega perché (quasi) tutti i big stanno declinando la partecipazione.
-
Chi è Simone Tartarini, il coach di Musetti che ha dato la scossa contro De Minaur
Tutto quel che sappiamo di un uomo raro esempio di coach capace di diventare riferimento perenne per un giovane talento entrato nei primi 8 al mondo
-
Allarme Alcaraz: non si è allenato, c'è chi insinua un problema fisico
In Spagna minimizzano, ma c'è chi ha lanciato l'allarme: Alcaraz ha annullato l'allenamento con Pedro Vives nella giornata di mercoledì. Nasconde forse un problema fisico?
-
Il cambio di paradigma di Sinner include anche Laila, il suo ruolo
La presenza della modella e fidanzata segna un cambio di strategia netto rispetto al passato e al peso del suo privato nel pubblico
-
Sinner-Zverev 2-0: Jannik vola in semifinale
Il numero due al mondo, rifila una lezione anche al tedesco, domina in due set Sascha e centra la qualificazione con un’altra prestazione da fuoriclasse
-
Djokovic "bugiardo e imbroglione": ecco le scuse con 4 anni di ritardo
La retromarcia del noto giornalista da 9 milioni di follower su X, Piers Morgan, nell'intervista che chiude la polemica per lo scandalo dell'Australian Open del 2022