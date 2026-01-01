Speciale Paralimpiadi Milano-Cortina 2026
Paralimpiadi Milano Cortina: sport, discipline e atleti più attesi
Casa Paralimpica italiana, patrimonio collettivo delle Paralimpiadi
Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina: i convocati dell’Italia
Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026
LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026: incidente Cardani, come sta
La giornata in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma dell'evento e delle gare in calendario oggi
Paralimpiadi senza portabandiera, cosa succede e il caso dell'Ucraina
Alla vigilia dell'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali altre polemiche e decisioni dettate dalla delicata situazione internazionale dopo lo scoppio del conflitto in medioriente
Agitos in Movimento: il cuore e la forza delle Paralimpiadi
Milano Cortina nel segno distintivo dei Giochi paralimpici. Dal latino agito, “io mi muovo”: Agitos è il primo simbolo pensato per rappresentare a livello globale il movimento. Il punto di svolta è Seoul 1988
Giacomo Bertagnolli a Sanremo: tutto sul campione di paraski italiano
Dalla partecipazione al Festival agli imminenti Giochi paralimpici: l’azzurro è ospite della kermesse con Andrea Ravelli, Giuliana Turra e le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi
Grave infortunio per Cardani, cade e perde conoscenza, cosa sappiamo
L'atleta paralimpico di snowboard cross ha perso coscienza per circa 45 secondi dopo la botta che ha spaccato il casco: come sta e che cosa accade adesso, a pochissimo dall'avvio dei Giochi
Le uniformi ufficiali dei tedofori delle Olimpiadi e Paralimpiadi
Le divise sono state ufficialmente presentate a Milano in una conferenza che ha offerto l'occasione per illustrare i dettagli relativi alle uniformi che verranno indossate dai tedofori e dai volontari