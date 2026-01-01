Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

SPORT PARALIMPICI Paralimpiadi senza portabandiera, cosa succede e il caso dell'Ucraina Alla vigilia dell'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali altre polemiche e decisioni dettate dalla delicata situazione internazionale dopo lo scoppio del conflitto in medioriente

SPORT PARALIMPICI Agitos in Movimento: il cuore e la forza delle Paralimpiadi Milano Cortina nel segno distintivo dei Giochi paralimpici. Dal latino agito, “io mi muovo”: Agitos è il primo simbolo pensato per rappresentare a livello globale il movimento. Il punto di svolta è Seoul 1988

SPORT PARALIMPICI Grave infortunio per Cardani, cade e perde conoscenza, cosa sappiamo L'atleta paralimpico di snowboard cross ha perso coscienza per circa 45 secondi dopo la botta che ha spaccato il casco: come sta e che cosa accade adesso, a pochissimo dall'avvio dei Giochi