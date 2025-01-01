Speciale Tokyo 2025, i Mondiali di atletica più attesi dall'Italia
Per Jacobs malinconico ritorno a Tokyo: la nuova star è Gout Gout
Chi è Larissa Iapichino, il talento del salto in lungo ai Mondiali in cerca della consacrazione
Mondiali Tokyo: Fabbri e Furlani favoriti, Diaz e Iapichino da podio. E Tamberi...
Mondiali Tokyo: dove vederli, il programma e gli italiani più attesi
Gaia Sabbatini, l'azzurra del mezzofondo ai Mondiali di Tokyo 2025 che ha conquistato Instagram
L'azzurra dei 1500 m, Gaia Sabbatini, è una certezza dell'atletica italiana: abruzzese, mezzofondista, ha il sogno delle Olimpiadi e un presente da influencer
Sport oggi in TV: Mondiali atletica, serie B, Eurobasket e Vuelta
Scopri gli eventi sportivi in diretta TV per oggi, con calcio, basket, ciclismo, tennis e molto altro.
Mondiali, Tamberi e Jacobs in difficoltà: ecco chi può salire sul podio
Tamberi e Jacobs hanno ricordi dorati e olimpici sulla pista di Tokyo ma non sono i favoriti ai Mondiali. L’Italia punta sul talento dei saltatori (Iapichino, Furlani e Diaz) e sulla classe di Battocletti
Paolini e Battocletti nella Top 100 di Forbes: le assenze eccellenti
Due campionesse olimpiche a Parigi e la migliore rappresentante dell’atletica italiana: Forbes celebra le donne del nostro paese. Ma è impossibile non notare le assenze
Tamberi e Jacobs ritrovano il sorriso a Tokyo e fanno sognare i tifosi
Tamberi e Jacobs non vedono l'ora di tornare a competere nella città che quattro anni fa li consacrò, quella Tokyo dove tra poco meno di una settimana prenderanno il via i Mondiali di atletica
Tamberi e Jacobs: l'annuncio in vista dei Mondiali ma i dubbi restano
Domani arriverà l'elenco dei convocati per i mondiali di Tokyo e sia Gimbo che Marcell ne faranno parte. Ma sulla loro presenza verrà presa una decisione soltanto a ridosso della rassegna