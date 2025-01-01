Tokyo 2025, i Mondiali di atletica più attesi dall'Italia

ATLETICA Mondiali, Tamberi e Jacobs in difficoltà: ecco chi può salire sul podio Tamberi e Jacobs hanno ricordi dorati e olimpici sulla pista di Tokyo ma non sono i favoriti ai Mondiali. L’Italia punta sul talento dei saltatori (Iapichino, Furlani e Diaz) e sulla classe di Battocletti

ATLETICA Tamberi e Jacobs ritrovano il sorriso a Tokyo e fanno sognare i tifosi Tamberi e Jacobs non vedono l'ora di tornare a competere nella città che quattro anni fa li consacrò, quella Tokyo dove tra poco meno di una settimana prenderanno il via i Mondiali di atletica