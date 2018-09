Spencer: "Valentino Rossi? Qualcosa non va"

Il due volte campione del mondo 500 Freddie Spencer a motosportmagazine.com fa il punto sulla perenne crisi della Yamaha, puntando il dito anche contro i piloti della scuderia giapponese: "E' come se i piloti si aspettassero che le cose andranno male, che non riusciranno a dare il massimo. Non sto dicendo che la moto non può essere migliorata, certamente qualcosa non funziona. Ma qualcosa non va anche con la mentalità e l'atteggiamento di Maverick Vinales e Valentino Rossi".

"Si aspettano che le cose vadano male. Spero che i problemi vengano risolti, soprattutto per Valentino Rossi con la sua lunga storia in MotoGp e a questo punto della sua carriera".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 15:40