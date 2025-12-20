Openda, il gol cambia il mercato della Juventus. Zirkzee vicino alla Roma, Dybala verso l’addio: la rivelazione della suocera

La cura Spalletti ha fatto effetto sul belga, i bianconeri potrebbero abbandonare la pista per il centravanti e cercare solo un centrocampista a gennaio: giallorossi in pole per l’olandese

Il gol di Lois Openda alla Roma può cambiare le strategie di mercato della Juventus: con Spalletti il belga sta convincendo e i bianconeri a gennaio potrebbero puntare a rafforzare solo il centrocampo mollando Zirkzee, nel mirino proprio dei giallorossi. Intanto Dybala va verso l’addio: la rivelazione della suocera.

Openda, il gol e la strategia della Juventus

Un gol pesante, quello di Lois Openda, e non solo perché è risultato decisivo nella vittoria della Juventus sulla Roma. La rete conferma i progressi dell’attaccante belga da quando è arrivato Luciano Spalletti e potrebbe portare i bianconeri a cambiare strategia nel mercato di gennaio: il tecnico ora sa di poter puntare sull’ex Lipsia, con David come rincalzo, in attesa del ritorno di Vlahovic. E quindi a gennaio la Juventus potrebbe concentrarsi su un solo rinforzo, il centrocampista chiesto da Spalletti: l’interista Frattesi potrebbe risultare non più irraggiungibile se la sua fosse l’unica operazione del mercato invernale.

Zirkzee, via libera alla Roma

La Juventus, di fatto, potrebbe mollare Joshua Zirkzee, a cui si è interessata nelle ultime settimane, e quindi indirettamente fare un favore alla Roma, che ha messo l’olandese al vertice della lista dei potenziali acquisti di gennaio. Dopo la sconfitta dell’Allianz, d’altra parte, Gasperini è stato chiaro: per colmare il gap con le migliori squadre della serie A servono rinforzi, soprattutto in attacco. Se la Juventus si ritirasse dalla corsa a Zirkzee la Roma potrebbe lanciare l’offensiva decisiva.

Dybala verso l’addio: la rivelazione

Per la Roma, inoltre, Zirkzee potrebbe essere il colpo che prelude alla partenza di Paulo Dybala. In Argentina, infatti, si è tornato a parlare dell’addio della Joya alla squadra giallorossa: lo ha fatto Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini e suocera di Dybala. Intervistata dalla tv argentina, la Fulop ha svelato che la figlia non vede l’ora di lasciare la Capitale e tornare a vivere in patria. “È Oriana quella che si sta comportando da rompiscatole, che vuole andarsene da Roma”, ha dichiarato la Fulop, spiegando che Oriana sente la mancanza di Camila Galante, moglie dell’ex Roma Leandro Paredes.

La Fulop ha anche svelato quando la coppia potrebbe trasferirsi: “Se succederà, sarà a giugno – ha detto la donna – Non ora, però. Oriana diventerà mamma a marzo e io ho un biglietto per Roma a gennaio”. Insomma, i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Dybala in serie A.