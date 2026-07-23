“Spero di star bene”. Brignone, il momento della verità si avvicina: ultimi test prima del ritorno sugli sci

Conclusi i test al Technogym Village per Bringone arriva ora il momento della verità, quello di rimettere gli sci per capire se avrà ancora tanto dolore o se potrà prendere parte alla prossima Coppa del Mondo

Il momento di tornare a indossare gli sci si avvicina sempre più per Federica Brignone, che prima di tornare sulle nevi di casa ha passato una giornata a Cesena al Technogym Village per una sessione di test biomeccanici e fisici. La presenza della Tigre di La Salle alla prossima stagione di Coppa del Mondo però passerà proprio dalle sue sensazioni una volta indossati nuovamente gli sci.

Brignone al Technogym Village per test biomeccanici e fisiologici

Dopo aver passato le ultime settimane in montagna tra palestra e bicicletta, Brignone è scesa di quota per qualche giorno in Emilia Romagna, prima (martedì 21 luglio) a Imola per un evento all’Autodromo organizzato da Audi Italia e poi a Cesena al Technogym Village per una serie di test biomeccanici e fisiologici da cui otterrà informazioni utili per pianificare i carichi di lavoro e la programmazione per il suo avvicinamento alla prossima stagione di Coppa del Mondo.

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Brignone ricorda i trionfi olimpici

Nonostante l’ultima tormentatissima stagione, Brignone infatti vuole provare a tornare a competere dopo aver dimostrato lo scorso inverno alle Olimpiadi di Milano-Cortina di poter essere ancora grande protagonista nonostante il terribile infortunio rimediato nell’aprile del 2025. Proprio i successi ai Giochi potrebbero dare un’ulteriore spinta a Fede, che al Technogym Village ha ricordato i propri trionfi: “La prima medaglia d’oro è stata qualcosa di completamente inaspettato. Nel super-G tra l’altro stavo facendo un po’ più di fatica, facevo magari dei passaggi veloci ma non una manche intera, avevo sempre dei problemi e quindi quel giorno lì mi sono detta ‘Ora o mai più!’”.

A breve il ritorno sugli sci, il momento della verità per la nuova stagione di CDM

Adesso per Brignone arriva il momento della verità, del test più importante, quello sulle nevi di casa sua. Tra pochi giorni infatti Fede dovrebbe tornare a indossare gli sci per vedere se avrà dolore o se potrà prendere parte alla spedizione in Argentina con Goggia, Bassino e Pirovano che partirà il 23 agosto. Gironi fa al Corriere della Sera aveva infatti spiegato come questo sarà il momento in cui si deciderà la sua presenza in Coppa del Mondo: “Farò di tutto per esserci alla prossima stagione, valuterei lo stop solo se avessi ancora tanto male. Tra poco riprenderò gli sci, è il primo, importante test. Se lo supererò andrò a Ushuaia assieme alla squadra. Se ci sarò in Sud America, vorrà dire che potrò disputare la stagione”. Pensiero poi ribadito anche nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport mentre si trovava a Imola: “Spero di star bene per spingere al massimo. Altrimenti non si va da nessuna parte”.