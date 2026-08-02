Spettacolo a Riccione per le Finals dell'EstaThé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: All Star e DBK volano a Macao

Si è conclusa a Riccione l'avventura dell'EstaThé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, manifestazione che in due mesi ha toccato 19 regioni italiane con oltre 130 tornei e più di 1.000 atleti impegnati.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Oltre 130 tornei sparsi in 19 regioni d’Italia, più di un migliaio di atleti in campo, tutti accomunati da un unico grande obiettivo: staccare un biglietto per Macao, sede della tappa più ambita al mondo del FIBA 3×3 World Tour, il premio messo in palio dalla sesta edizione dell’EstaThé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Che nello splendido scenario di piazzale Roma a Riccione, a metà tra viale Ceccarini e la spiaggia in riva all’Adriatico, ha vissuto il suo momento conclusivo, con le Finals organizzate da FIP e Master Group Sport nella settimana a cavallo tra luglio e agosto.

La soddisfazione della FIP: “Rotta su LA28”

Le finali hanno incoronato tutti i vincitori del torneo itinerante più grande d’Italia (categorie Under 14, 16 e 18 e Open, sia maschile che femminile), ma soprattutto hanno mostrato la crescita evidente di una disciplina che sta prendendo sempre più piede. “Il circuito continua a crescere non solo dal punto di vista numerico, ma anche sotto il profilo tecnico e della visibilità”, spiega Maurizio Bertea, segretario generale FIP.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“L’impegno della federazione nel 3×3 prosegue su tutti i fronti e con il supporto dei comitati regionali continuiamo a lavorare sulla formazione di arbitri e ufficiali di campo, oltre che nello sviluppo del settore giovanile. Riccione si è confermata una location favolosa: per il secondo anno consecutivo siamo stati ospiti di un luogo eccezionale, dove allegria e divertimento sono state le costanti per tutti i giorni di gare. La FIP continuerà a sostenere con convinzione questa disciplina, ormai pienamente consolidata a livello internazionale, con il chiaro obiettivo di conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028”.

Soddisfazione è stata espressa dalle autorità locali, presenti nell’ultima giornata delle Finals con l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, Roberta Frisoni, e l’Assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola.

Il Gruppo Ferrero partner storico del torneo

Presente sul palco riccionese anche Fabrizio Gavelli, AD del Gruppo Ferrero, da 5 anni title sponsor della manifestazione itinerante con EstaThé. “Le Finals di Riccione rappresentano il momento culminante di un percorso che, per oltre due mesi, ha portato il basket 3×3 nelle piazze di tutta Italia, coinvolgendo migliaia di atleti, giovani e appassionati.

Da cinque anni sosteniamo la crescita di un movimento che esprime valori nei quali crediamo: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, prima ancora del risultato. Quest’anno abbiamo voluto cogliere l’occasione per lanciare anche EstaThé Sport, la nostra prima bevanda per sportivi con sali minerali, e non potevamo scegliere un momento migliore per farla conoscere, vista la presenza di tanti ragazzi e appassionati che hanno voluto condividere con noi questo momento”.

I vincitori 2026 che voleranno alla tappa FIBA di Macao

Riccione ha incoronato All Star 3×3 (categoria Open maschile) e DKB 3×3 (Open femminile) quali formazioni campioni d’Italia, nonché quelle che rappresenteranno l’Italia alla tappa di Macao del 17-18 ottobre 2026. La formazione romana All Star 3×3, composta da Federico Frisari, Elia Morandotti, Andrea Valentini e l’MVP del torneo Mikah Isaiah Blackwell, ha battuto in finale Tortona 3×3 col punteggio di 21-17.

Le emiliane del DKB 3×3, con Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho e l’MVP Rae Lin D’Alie, hanno battuto 14-11 le milanesi del FDC Playsport in una finale tiratissima, decisa da quattro canestri consecutivi di Sarah Sagerer. A premiare i vincitori c’erano il responsabile delle nazionali 3×3 Stefano Mancinelli, il coach della nazionale Claudio Negri, il vice Edoardo Gallazzi e la giocatrice della nazionale femminile (nonché della Famila Schio) Olbis Futo André.

Dopo il grande successo dell’edizione 2026, partita lo scorso 30 maggio da Alba (davanti agli stabilimenti del gruppo Ferrero), FIP e Master Group Sport sono già al lavoro per predisporre nel modo migliore l’organizzazione per l’edizione 2027, consapevoli delle grandi potenzialità di crescita di una disciplina che sta conquistando fette sempre più grandi di appassionati in lungo e in largo per la penisola.