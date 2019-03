Spettacolo Barcellona e Liverpool: sono ai quarti

Il quadro dei quarti di finale è completo: le ultime due squadre a inserirsi nel gruppo delle migliori otto d'Europa sono Barcellona e Liverpool dopo gli ultimi due, spettacolari ottavi di finale giocati nella serata di mercoledì.

Il Barcellona trema solo per qualche minuto con il Lione e poi fa 5-1: partita in discesa nel primo tempo, quando Lionel Messi trasforma al 17' un rigore concesso per atterramento di Suarez, al 31' arriva il raddoppio firmato da Philippe Coutinho. Nella ripresa i francesi trovano il 2-1 con Tousart al 58' e sfiorano il pareggio con Fekir (risultato che avrebbe promosso il Lione). Nel finale però i blaugrana trovano tre gol in otto minuti: al 78' ci pensa ancora Messi, che in area fa quello che vuole, mette a sedere due avversari e batte Lopes, Piqué all'81' e Dembélé all'86' calano la cinquina.

Il Liverpool invece compie una vera e propria impresa all'Allianz Arena rifilando un 3-1 al sempre temibile Bayern Monaco. Splendido il vantaggio firmato al 26' da Sadio Mané, con un pallonetto che non lascia scampo a Neuer. L'autorete di Matip al 39' dà speranza ai bavaresi, che però nella ripresa soccombono in seguito ai colpi di testa di Virgil van Dijk (69') e ancora Mané (84'), vero e proprio eroe dei Reds che diventano la quarta inglese ai quarti di finale di Champions League. E non succedeva da dieci anni.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 23:15