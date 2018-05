Spettatori da record per la serie A

La Serie A stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi.

Oltre 321mila tifosi, informa la Lega serie A, hanno assistito alle gare dell’ultima giornata di campionato (32.189 a partita), facendo registrare la media spettatori più alta delle ultime otto stagioni. Il precedente risale al 2009/2010, in occasione della 37/a giornata (34.129). La partita più seguita del weekend è stata Lazio-Inter, con 68.000 spettatori, davanti a Milan-Fiorentina (56.968) e Napoli-Crotone (51.382).

Quest’anno si sono recate negli stadi 9.410.160 persone (in media 24.764 a partita), +11,7% rispetto allo scorso anno (8.427.075 – in media 22.177). Per quanto riguarda il tasso di riempimento medio, il dato, 64,32%, è il migliore delle ultime dieci stagioni sportive.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 11:56