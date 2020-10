Spettro Covid alla Lazio, Inzaghi: "Mercoledì nota del club"

A poche ore dal match di Champions col Bruges, la Lazio avrà notizie riguardo il presunto focolaio Covid nato in squadra. Simone Inzaghi, senza mezza rosa, in conferenza stampa non nasconde timori e difficoltà. “Per quanto riguarda la lista dei convocati abbiamo dei giocatori che sono rimasti a Roma. Qui siamo in 16, e domani in giornata la società farà un comunicato. Non ce lo aspettavamo, eravamo partiti molto bene. Volevamo venire qui a Bruges al completo, queste problematiche ce le hanno tutte le squadre. Sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 120% per la maglia della Lazio. È un momento d’emergenza, che non avremmo voluto avere, ma sono fiducioso su quelli che scenderanno in campo”.

Non è da escludere, come sottolinea Inzaghi, che qualche pedina possa aggregarsi in Belgio dopo l’eventuale esito negativo dei test. “Stiamo valutando, stanno ultimando gli ultimi tamponi. Credo che i dodici che sono arrivati saranno quelli che faranno la gara. Se poi potrà arrivare qualcuno, ben venga”.

OMNISPORT | 27-10-2020 20:23