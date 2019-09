Spezia allo scoperto: "Serie A in tre anni"

Dopo la bella partenza contro il Cittadella, lo Spezia è incappato a Udine contro il Pordenone nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Crotone.

La squadra di Italiano non ha giocato male, risultando però poco pungente in attacco e subendo gol nell’unica occasione concessa agli avversari.

Il ds degli Aquilotti Guido Angelozzi, intervistato da 'RaiSport' durante l’intervallo della gara contro i neroverdi, non sembra comunque preoccupato al punto di svelare gli ambiziosi piani della società: “Lo scorso anno abbiamo iniziato un programma triennale con l'obiettivo di fare il salto di qualità e di arrivare in Serie A – le parole del dirigente siciliano – È il sogno di tutti quanti, della proprietà, di noi dipendenti e della città tutta. Il nostro obiettivo è migliorare il settimo posto dello scorso anno, ma non sarà facile perché ci sono molte società attrezzate”.

“Abbiamo investito molto su mister Italiano, un tecnico che potrà diventare di alto livello con il tempo” ha aggiunto Angelozzi.



SPORTAL.IT | 14-09-2019 10:01