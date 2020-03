Spezia, Angelozzi pessimista sulla ripresa

Dopo la gran rimonta di inizio 2020 che l'aveva portato al secondo posto della classifica, prima dello stop forzato per la diffusione del Coronavirus lo Spezia aveva rallentato la propria marcia. La squadra di Italiano è comunque in corsa per un posto nei playoff, qualora si riprendesse a giocare.

Un'ipotesi, quest'ultima, che il direttore generale degli Aquilotti Guido Angelozzi ritiene tutt'altro che scontata: "In questo momento pensare alla ripartenza del campionato è inutile. È un momento drammatico, non si riesce a combattere questo virus, e parlare di calcio" ha detto il dirigente siciliano a 'Primocanale.it'.

"È inutile fare previsioni, inizialmente si diceva che saremmo ripartiti il 4 aprile, poi è stato sospeso tutto: non ci alleniamo da due settimane, i ragazzi sono a casa e non sappiamo quando riprenderemo. Non mi sento di fare previsioni, non so neppure se ripartiremo. Per come sta andando la situazione, ma spero si sbagliarmi, credo sia difficile che si riparta".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 23:16