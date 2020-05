Spezia, Angelozzi verso l'addio

Il sogno Serie A per lo Spezia è appeso alla ripresa del campionato di B. I giocatori di Italiano hanno occupato in stagione anche la seconda posizione, ma qualora il campionato riprendesse punteranno ad acciuffare almeno un posto nei playoff.

A prescindere dall'esito dell'annata, però, i liguri potrebbero perdere il proprio direttore spottivo. Secondo quanto riportato da 'La Sicilia', Guido Angelozzi sarebbe infatti finito nel mirino del Catania, società alle prese con una delicata trattativa per il passaggio di proprietà e ancora non sicura neppure di iscriversi al prossimo torneo di Serie C.

Per Angelozzi, allo Spezia dal 2018, sarebbe un ritorno nella propria città natale e in una squadra per la quale ha lavorato a inizio Millennio sotto la gestione Gaucci.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 23:27