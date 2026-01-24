Spezia-Avellino 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Spezia-Avellino.

Spezia e Avellino si affrontano sabato 24 gennaio 2026 alle 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia per la 21a giornata di Serie B. È uno scontro salvezza dal peso specifico elevato: i liguri sono 18° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 18 gol fatti, 28 subiti), gli irpini sono 12° a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 24 gol segnati, 33 incassati). Il Spezia cerca riscatto davanti al suo pubblico, l’Avellino punta continuità per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Spezia in difficoltà recente (1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5), con fatica a capitalizzare le occasioni. L’Avellino ha raccolto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte), alternando prove solide a qualche blackout, specie fuori casa. Match che promette equilibrio e intensità nei duelli a centrocampo.

Spezia ko ko ok ko ko Avellino ko x x ok ko

Nelle ultime 5 di campionato il Spezia ha totalizzato 3 punti, l’Avellino 5. Dettaglio risultati:

Spezia

Spezia-Modena 0-2

Frosinone-Spezia 2-1

Spezia-Pescara 2-1

Südtirol-Spezia 2-1

Palermo-Spezia 1-0

Avellino

Catanzaro-Avellino 1-0

Avellino-Palermo 2-2

Bari-Avellino 1-1

Avellino-Sampdoria 2-1

Avellino-Carrarese 1-2

L’arbitro di Spezia-Avellino

Dirige il match il signor Paride Tremolada di Monza. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 7 gare in Serie B, fischiando 4 rigori e mostrando 42 cartellini gialli (0 rossi), per una media di 6 ammonizioni a partita e 4.7 falli per cartellino. Gara affidata a un direttore di gara dal metro deciso e attento agli episodi in area.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: Palermo – Zanellati

IV: Viapiana

VAR: Santoro

AVAR: Prontera

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Spezia e Avellino ha vissuto fasi alterne: i liguri, dopo un avvio difficile nei precedenti, hanno invertito la rotta negli ultimi incroci. Al Picco i bianchi hanno appena ritrovato spinta casalinga, mentre i lupi irpini in trasferta non ripetono mai lo stesso risultato per due volte di fila. Dall’arrivo di Roberto Donadoni, lo Spezia ha trovato qualche punto in più ma paga ancora qualche passaggio a vuoto; tra i singoli spicca il giovane Vanja Vlahovic, già decisivo e tra i pochi under 2004 con gol+assist in doppia cifra combinata. Tra i pali, l’Avellino alterna Giovanni Daffara e Antony Iannarilli, ma le percentuali di parate finora non brillano: dato da tenere d’occhio contro un Spezia che, pur tirando più degli irpini, fatica a convertire. Il fattore campo potrebbe pesare: i liguri hanno vinto due delle ultime tre interne; per l’Avellino, la chiave è l’equilibrio difensivo e la concretezza di Tommaso Biasci.

Dopo sette incroci senza vittorie, lo Spezia ha vinto quattro delle ultime sei sfide con l’ Avellino .

ha vinto quattro delle ultime sei sfide con l’ . Al Picco , i liguri hanno fatto bottino pieno nelle due gare più recenti contro i lupi.

, i liguri hanno fatto bottino pieno nelle due gare più recenti contro i lupi. Con Donadoni in panchina (dal 7 novembre), lo Spezia ha raccolto 10 punti in nove partite: progressi, ma con alti e bassi.

in panchina (dal 7 novembre), lo ha raccolto 10 punti in nove partite: progressi, ma con alti e bassi. Lo Spezia ha vinto due delle ultime tre in casa: in questa stagione non ha ancora infilato due successi casalinghi consecutivi.

ha vinto due delle ultime tre in casa: in questa stagione non ha ancora infilato due successi casalinghi consecutivi. L’ Avellino in trasferta cambia sempre risultato: mai due esiti identici di fila nelle 10 uscite stagionali.

in trasferta cambia sempre risultato: mai due esiti identici di fila nelle 10 uscite stagionali. Portieri irpini sotto esame: Daffara (66% di parate) e Iannarilli (63%) sono tra i cinque con la percentuale più bassa tra chi ha almeno nove presenze.

(66% di parate) e (63%) sono tra i cinque con la percentuale più bassa tra chi ha almeno nove presenze. Vanja Vlahovic è tra i pochi 2004 con almeno 2 gol e 2 assist in B; primo gol in categoria proprio contro l’Avellino lo scorso 25 ottobre.

Le statistiche stagionali di Spezia e Avellino

L’Avellino ha più possesso (50.2%) e segna di più (24) dello Spezia (46.7%, 18 reti), ma concede anche di più (33 vs 28). I liguri tirano leggermente di più (148 vs 140) ma con minor conversione; precisione al tiro simile (52% Spezia, 51% Avellino). Pressione media: PPDA 11.4 per i bianchi, 12.1 per gli irpini. Clean sheet: 4 Spezia, 3 Avellino. Disciplina severa per i liguri: 6 rossi totali, contro 4 degli ospiti.

Giocatori chiave: per lo Spezia i migliori marcatori sono Gianluca Lapadula e Gabriele Artistico (3 gol a testa), con Salvatore Esposito, Pietro Beruatto e Vanja Vlahovic top assist a quota 2. Più ammonito: Emanuele Adamo (6); più espulso: Rachid Kouda (2). Tra i pali spicca Diego Mascardi (3 clean sheet). Nell’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (7), miglior assistman Dimitrios Sounas (3); più ammonito Alessandro Fontanarosa (6); espulsi diversi a quota 1 (es. Roberto Insigne). In porta il migliore per clean sheet è Antony Iannarilli (2).

Spezia Avellino Partite giocate 20 20 Vittorie 4 6 Pareggi 5 7 Sconfitte 11 7 Gol segnati 18 24 Gol subiti 28 33 Possesso palla (%) 46.7 50.2 Tiri totali 148 140 Tiri in porta 77 71 Precisione tiro (%) 52.03 50.71 PPDA 11.4 12.1 Clean sheet 4 3 Cartellini gialli 40 44 Cartellini rossi 6 4 Capocannoniere Lapadula 3; Artistico 3 Biasci 7 Top assist Esposito 2; Beruatto 2; Vlahovic 2 Sounas 3 Portiere: clean sheet Mascardi 3 Iannarilli 2 Più ammonito Adamo 6 Fontanarosa 6

FAQ Quando si gioca Spezia-Avellino e a che ora? Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Spezia-Avellino? Allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Avellino? L’arbitro è Paride Tremolada di Monza. Assistenti Palermo e Zanellati, IV Viapiana, VAR Santoro, AVAR Prontera.