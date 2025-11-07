Spezia-Bari 7 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Spezia-Bari

Spezia–Bari accende la 12a giornata della Serie B 2025/26. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia venerdì 7 novembre 2025 alle 20:30. In classifica lo Spezia è 19° con 7 punti in 11 gare (1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol fatti e 15 subiti), mentre il Bari è 14° con 12 punti in 10 partite (3 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 10 reti all’attivo e 15 al passivo). Obiettivi opposti: liguri a caccia di ossigeno, pugliesi per continuità.

Le ultime partite giocate

Spezia e Bari arrivano al confronto con momenti diversi: i liguri hanno raccolto 4 punti nelle ultime cinque, i pugliesi 10. Ecco l’andamento recente sintetizzato:

Spezia ko ko ok x ko Bari x ok ko ok ok

Nelle ultime 5 gare di campionato lo Spezia ha quindi totalizzato 4 punti, mentre il Bari ne ha messi insieme 10.

Spezia : Spezia-Palermo 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Avellino-Spezia 0-4; Spezia-Calcio Padova 1-1; Monza-Spezia 1-0

: Spezia-Palermo 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Avellino-Spezia 0-4; Spezia-Calcio Padova 1-1; Monza-Spezia 1-0 Bari: Virtus Entella-Bari 2-2; Bari-Calcio Padova 2-1; Reggiana-Bari 3-1; Bari-Mantova 1-0; Bari-Cesena 1-0

L’arbitro di Spezia-Bari

Arbitra Andrea Calzavara; assistenti Bianchini e Zezza, IV ufficiale Mariani. Al VAR Mazzoleni, AVAR Monaldi. In questa stagione di Serie B ha diretto 5 incontri: 2 rigori concessi, 21 ammonizioni e nessun rosso, con una media di 4,2 cartellini a gara. Fermi a referto anche 165 falli sanzionati e 14 fuorigioco.

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: BIANCHINI – ZEZZA

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Spezia e Bari mette di fronte una squadra che deve invertire la rotta in casa e una che ha ritrovato slancio. I liguri faticano al Picco, ma i precedenti interni contro i pugliesi parlano di una diga quasi invalicabile. Il Bari, invece, ha aggiustato l’assetto difensivo nell’ultimo periodo e arriva da una serie positiva che profuma di svolta. Attenzione alle fiammate di Gianluca Lapadula, che alterna gare con gol a partite in ombra, e alla spinta di Lorenzo Dickmann, prezioso negli ultimi metri. Numeri alla mano, entrambe hanno segnato fin qui 10 reti e concesso 15, ma approcci e momenti dicono cose diverse: pressing più alto per lo Spezia, maggiore ordine e cinismo per il Bari. La disciplina arbitrale sarà un fattore: con Calzavara i match restano intensi ma sotto controllo, e gli episodi in area potrebbero pesare.

Il Bari ha chiuso con la porta inviolata le ultime due sfide di Serie B contro lo Spezia , tanti clean sheet quanti nelle precedenti 22 gare di campionato contro i liguri.

ha chiuso con la porta inviolata le ultime due sfide di Serie B contro lo , tanti clean sheet quanti nelle precedenti 22 gare di campionato contro i liguri. Lo Spezia non subisce gol da sette incroci casalinghi consecutivi con il Bari in Serie B: è la miglior serie interna di clean sheet dei bianconeri nella competizione.

non subisce gol da sette incroci casalinghi consecutivi con il in Serie B: è la miglior serie interna di clean sheet dei bianconeri nella competizione. Avvio in salita per lo Spezia : 1 sola vittoria nelle prime 11 partite (4N, 6P), dato in linea con il difficile inizio del 2023/24.

: 1 sola vittoria nelle prime 11 partite (4N, 6P), dato in linea con il difficile inizio del 2023/24. Rendimento interno in affanno: solo due punti raccolti dallo Spezia nelle prime sei al Picco .

nelle prime sei al . Bari in forma: 3 successi nelle ultime 4 (1P) e due vittorie di fila; i pugliesi inseguono il tris che manca da febbraio-marzo 2023.

in forma: 3 successi nelle ultime 4 (1P) e due vittorie di fila; i pugliesi inseguono il tris che manca da febbraio-marzo 2023. Gianluca Lapadula ha segnato 3 reti in questa Serie B e vive una striscia “a fisarmonica”: una gara a segno e una senza.

ha segnato 3 reti in questa Serie B e vive una striscia “a fisarmonica”: una gara a segno e una senza. Lorenzo Dickmann è salito a 3 assist stagionali: due rifiniture nelle ultime tre presenze, come nelle precedenti 42.

Le statistiche stagionali di Spezia e Bari

Curiosità: i numeri base sono identici. Spezia e Bari hanno realizzato 10 gol e ne hanno incassati 15, con 2 clean sheet a testa. Possesso 45,5% per i liguri contro 46,9% dei pugliesi, la precisione di passaggio sorride al Bari (81,9% vs 78,5%). Lo Spezia calcia meno ma centra di più lo specchio (39 tiri in porta contro 30). In attacco riflettori su Lapadula (3 gol), mentre nel Bari è Gabriele Moncini a guidare la classifica marcatori con 5 reti.

Spezia Bari Partite giocate 11 10 Vittorie 1 3 Pareggi 4 3 Sconfitte 6 4 Gol fatti 10 10 Gol subiti 15 15 Clean sheet 2 2 Possesso palla (%) 45,5 46,9 Tiri totali 69 78 Tiri in porta 39 30 Precisione passaggi (%) 78,51 81,92 Cartellini gialli 19 17 Cartellini rossi 3 1 PPDA (pressing) 11,8 15,7

FAQ Quando e a che ora si gioca Spezia-Bari? Spezia-Bari si gioca venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Spezia-Bari? La partita si disputa allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Bari? L’arbitro è Andrea Calzavara; assistenti Bianchini e Zezza, IV Mariani, VAR Mazzoleni, AVAR Monaldi.