Spezia-Bari, moviola: paura per tifoso caduto dagli spalti, Kouda rovina esordio Donadoni

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Calzavara, la scelta per Spezia-Bari, è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Sesta uscita stagionale in serie B per lui al suo primo anno in cadetteria, oltre a due partite dirette in Coppa Italia. Vediamo come se l’è cavata ieri al Picco.

I precedenti di Calzavara con le due squadre

Non c’erano precedenti con i liguri, mentre quando aveva arbitrato il Bari ci sono stati un pareggio (0-0 a Taranto in serie C) ed una sconfitta. L’ultimo incrocio con i biancorossi risale al 13 settembre scorso, quando i galletti persero per 3-0 a Modena anche grazie a due rigori concessi dall’arbitro lombardo, uno dei quali davvero discutibile.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Zezza con Mariani IV uomo, Mazzoleni al Var e Monaldi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Nikolau, Pucino, Cassata, espulso per doppia ammonizione Kouda.

Spezia-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 34′ dubbio contatto tra Jack e Moncini, ma nè Var nè Calzavara giudicano falloso l’intervento del centrale spezzino. Al 36′ voleva riprendere immediatamente il gioco Kouda dopo il pari, Calzavara lo ammonisce per spinta su Cerofolini. Al 42′ Kouda mette nei guai lo Spezia: entrataccia tesa su Maggiore, che porta alla sua espulsione: cartellino rosso e Spezia ora in dieci. Al 46′ Nikolaou ammonito, scorrettezza ai danni di un avversario.

Al 59′ gioco fermo: caduto un tifoso dagli spalti. Giocatori immobili. Il tifoso si è sporto troppo oltre la balaustra, cadendo accidentalmente nel fossato che separa il settore dal terreno di gioco. Un volo da oltre due metri di altezza candendo sulla schiena. Lo stesso pubblico di casa aveva invitato i calciatori a fermarsi. I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti rapidamente, posizionando una scala per raggiungere il tifoso finito nel fossato. Per alcuni istanti si è temuto il peggio, poiché l’uomo sembrava non muoversi dopo l’impatto.

L’intervento dei soccorritori, però, si è rivelato tempestivo. Dopo essere stato immobilizzato su una barella, il tifoso è stato riportato in superficie e consegnato alle cure del personale medico presente allo stadio. È stato poi trasferito in ospedale per accertamenti, ma al momento del recupero era cosciente e respirava autonomamente. Al 68′ scintille in campo tra Pucino e Di Serio, ammonito il difensore del Bari. Al 97′ ammonito Cassata per un fallo su Rao. Dopo ben 10′ di recupero Spezia-Bari finisce 1-1 nel giorno del debutto di Donadoni sulla panchina spezzina.