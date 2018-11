Spezia-Benevento, decisa la data

E' stata decisa la data del recupero di Spezia-Benevento, partita di serie B rinviata a causa delle condizioni meteorologiche critiche. Il match verrà recuperato domenica 18 novembre alle 15.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 53 del 30 ottobre u.s. con il quale, preso atto delle condizioni meteorologiche critiche e della decisione della Prefettura di La Spezia non far disputare la gara a causa dell’impossibilità di garantire le normali condizioni di agibilità delle infrastrutture e delle attività connesse alla vigilanza e prevenzione per l’evento sportivo, aveva disposto il rinvio della gara Spezia-Benevento programmata per martedì 30 ottobre 2018; in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB; dispone che il recupero della gara SPEZIA – BENEVENTO, valida per la 10a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2018/2019, si disputi domenica 18 novembre 2018 alle ore 15.00".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 12:30