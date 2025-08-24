Spezia-Carrarese 0-2: Pairetto va ko, debutta in B arbitro Vingo e succede di tutto, rigore ed espulsione

Il fischietto di Pinerolo costretto a dare forfait dopo 24' per un infortunio muscolare: al suo posto subentra il IV uomo che aveva diretto solo in C

E’ davvero una giornata particolare per gli arbitri: nel giorno dello storico debutto dell’annuncio via microfono di una decisione presa col Var, come successo in Como-Lazio, e del caos per il Var a chiamata in serie C con tanto di dietrofront di Orsato che cambia il regolamento, un altro episodio singolare è occorso in B durante Spezia-Carrarese. L’arbitro Pairetto si è infortunato: al suo posto è stato chiamato il IV uomo Vingo, al debutto assoluto in cadetteria.

L’infortunio dell’arbitro Pairetto

Aveva già avuto il suo da fare Pairetto in Spezia-Carrarese. Al 4′ Schiavi spinge Hristov, in anticipo sul pallone, che finisce quasi dentro la panchina della Carrarese. Il Capitano dello Spezia si rialza e spinge a sua volta Schiavi facendolo finire a terra. Si accende un parapiglia in cui Illanes tocca leggermente Esposito. Tutto rivisto al VAR: ammonizione per Petko Hristov, ma sarebbe dovuto essere ammonito anche Schiavi. Dopo un palo colpito da Abiuso a Mascardi battuto, al 24′ l’episodio-chiave.

L’arbitro Pairetto di Nichelino è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare per il fischietto di Nichelino, al suo posto il quarto uomo Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Tre anni di serie C alle spalle per lui ma non facendo parte della Can A non aveva mai diretto prima in serie B.

Esordio di fuoco per Vingo

Un esordio al calor bianco per il fischietto toscano che subito estrae un cartellino per Juliàn Illanes atterra platealmente Rachid Kouda al limite. Al 41′ Cistana sbaglia l’ennesimo pallone recuperato da Finotto che salta un uomo e serve Finotto in area che lamenta una trattenuta da parte di Kouda non riuscendo ad andare a calciare. L’arbitro lascia correre ma viene richiamato all’on field review.

Dopo aver rivisto le immagini Vingo vede la netta trattenuta del N°80 e assegna il calcio di rigore, ma anche l’espulsione al centrocampista dello Spezia Rachid Kouda. Prima del riposo altri due ammoniti: Ruggeri ed Esposito. Nuovo giallo al 67′ che va ad Ales Mateju per un colpo in faccia ai danni di Belloni. Al 71′ il raddoppio della Carrarese che chiude i giochi: Schiavi approfitta di un errore in uscita di Esposito, lo supera e dal limite dell’area fa partire un gran destro, sul quale Mascardi nulla può. Altro giallo all’82’ per Comotto, al 91′ ammonito anche Di Serio per una sbracciata nei confronti di Imperiale. La partita finisce dopo 8′ di recupero col successo esterno della Carrarese per 2-0.

Venezia-Bari 2-1 nell’altra gara delle 19

Nell’altra gara di serie B delle 19 il Venezia ha battuto il Bari per 2-1 (9′ pt Bjarkason, 26′ pt Dorbal, 43′ pt Duncan).