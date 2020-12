Spezia: domani per la prima volta esordio in A al Picco

Data storica e da ricordare quella di domani: alle 20.45 infatti, la squadra di Vincenzo Italiano disputerà, per la prima volta nella sua storia, una partita di Serie A al “Picco”. I lavori nell’impianto di Via Fieschi sono terminati, con il via libera definitivo che è arrivato la scorsa settimana e quindi ecco che Spezia-Bologna avrà sicuramente un sapore speciale per tutti i tifosi spezzini.

L'”esilio” a Cesena non è stato comunque da disprezzare in termini di punti e soprattutto di prestazioni: Sono cinque le partite giocate in Romagna e tutte contro avversari di prestigio. Si è partiti con la sconfitta interna per 4-1 contro il Sassuolo per poi proseguire con il pareggio in rimonta da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina. Contro la Juventus di Cristiano Ronaldo è arrivata una battuta d’arresto mentre con l’Atalanta è arrivato un pareggio a reti bianche prima del ko immeritato contro la Lazio per 2-1.

Appuntamento quindi a domani sera quando si aprirà il sipario sul nuovo stadio Picco, ancora privo di tifosi, ma con una nuova storia da scrivere.

OMNISPORT | 15-12-2020 10:18