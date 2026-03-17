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CALCIO SERIE B

Spezia-Empoli 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Spezia-Empoli

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Redazione

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SpeziaEmpoli è un vero scontro salvezza della 31a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00. I liguri sono al 18° posto con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 15 sconfitte; 29 gol fatti, 42 subiti), mentre i toscani occupano il 13° posto con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 12 sconfitte; 38 gol segnati, 44 incassati). In palio ci sono punti pesantissimi per respirare in classifica e allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Spezia in altalena ma capace di colpi pesanti in casa; Empoli in frenata, soprattutto lontano dal Castellani. La forma recente racconta di liguri capaci di segnare con continuità ma ancora esposti dietro, contro toscani che faticano a chiudere le gare. Equilibrio e dettagli possono fare la differenza in 90 minuti dal peso specifico enorme.

Spezia ok ko x ok ko
Empoli x x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato lo Spezia ha raccolto 5 punti, mentre l’Empoli ne ha messi insieme 3. Dettaglio dei risultati:

  • CesenaSpezia 2-3
  • SpeziaReggiana 0-1
  • Calcio PadovaSpezia 2-2
  • SpeziaMonza 4-2
  • ModenaSpezia 3-0
  • FrosinoneEmpoli 2-2
  • EmpoliCesena 1-1
  • BariEmpoli 2-1
  • CatanzaroEmpoli 3-2
  • EmpoliMantova 2-2

L’arbitro di Spezia-Empoli

La gara sarà diretta dal signor Luca Massimi. Assistenti: Ricci e Miniutti; IV ufficiale Tremolada. Al VAR Meraviglia, AVAR Volpi. In questa stagione l’arbitro Massimi ha diretto 13 incontri: 3 rigori concessi, 66 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette, per una media di 5,3 cartellini a partita.

Informazioni interessanti

Match dal fascino particolare tra Spezia e Empoli, due squadre che condividono una lunga tradizione in Serie B e arrivano allo scontro con obiettivi chiari: fare punti per allontanarsi dalla zona calda. I precedenti in categoria raccontano grande equilibrio assoluto e una spiccata tendenza favorevole ai liguri quando si gioca al Picco. Lo Spezia, rinvigorito dal recente 4-2 interno, cerca continuità casalinga; l’Empoli, invece, deve invertire la rotta in trasferta, dove nell’ultimo periodo ha concesso troppo. La sfida promette intensità nei duelli e cambi di ritmo: da una parte il fiuto del gol di Gabriele Artistico, dall’altra la concretezza di Stiven Shpendi. Con due difese che hanno incassato oltre un gol a gara, la chiave potrebbe essere la precisione al tiro e la gestione delle palle inattive. Attenzione anche alla disciplina: con una media-arbitro piuttosto alta di cartellini, i dettagli emotivi e la tenuta mentale potranno risultare decisivi nel finale.

  • Precedenti in B nel segno dell’equilibrio: vittorie pari (4-4) e 5 pareggi; leggero vantaggio realizzativo per lo Spezia (15-14).
  • Al Picco i liguri hanno perso una sola volta contro l’Empoli in B: l’ultimo colpo esterno toscano risale al novembre 2013.
  • Lo Spezia, reduce dal 4-2 interno, può centrare il bis casalingo per la seconda volta in stagione.
  • Trasferte amare per l’Empoli: quattro ko nelle ultime cinque fuori casa, con 13 gol incassati (2,6 di media).
  • Striscia negativa empolese: 11 gare senza vittorie in B; una serie così lunga non si vedeva dal 1985.
  • Gabriele Artistico protagonista: 7 degli ultimi 11 gol spezzini portano la sua firma.
  • Stiven Shpendi è l’uomo copertina dell’Empoli: 11 gol in stagione, 5 nelle ultime 5 presenze.

Le statistiche stagionali di Spezia ed Empoli

Nella media partita, possesso simile: Spezia 48,4% vs Empoli 47,6%. Più prolifici i toscani (38 reti a 29) e leggermente più precisi al tiro (conversione 14,45% vs 12,24%), ma entrambe concedono molto (42 gol subiti Spezia, 44 Empoli). Tiri totali vicini (237 vs 263) e tiri in porta sovrapponibili (120 vs 122). PPDA: liguri più aggressivi (10,8) rispetto ai toscani (11,5). Disciplina: Spezia 67 gialli/7 rossi, Empoli 62 gialli/5 rossi.

Giocatori: capocannoniere Spezia Gabriele Artistico (10); Empoli Stiven Shpendi (11). Assist: Pietro Beruatto (Spezia) 3; Salvatore Elia (Empoli) 9. Più ammoniti: Francesco Cassata (Spezia) 8; Gerard Yepes e Luca Magnino (Empoli) 7. Espulsi (1): nello Spezia tra gli altri Petko Hristov, Luca Vignali, Fellipe Pacheco, Marco Ruggero, Francesco Cassata; nell’Empoli Gabriele Guarino, Matteo Lovato, Salvatore Elia, Nosa Obaretin, Bohdan Popov. Clean sheet portieri: Spezia Diego Mascardi 3, Boris Radunovic 2, Mouhamadou Sarr 1; Empoli Andrea Fulignati 6.

Spezia Empoli
Partite giocate 30 30
Vittorie 7 7
Pareggi 8 11
Sconfitte 15 12
Gol fatti 29 38
Gol subiti 42 44
Possesso palla % 48,4 47,6
Tiri totali 237 263
Tiri nello specchio 120 122
Precisione tiri % 50,63 46,39
Clean sheet 6 6
Cartellini gialli 67 62
Cartellini rossi 7 5
Capocannoniere Artistico 10 Shpendi 11
Top assistman Beruatto 3 Elia 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Spezia-Empoli?

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00.

Dove si gioca Spezia-Empoli?

Allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Chi è l’arbitro di Spezia-Empoli?

Luca Massimi. Assistenti Ricci e Miniutti, IV Tremolada, VAR Meraviglia, AVAR Volpi.

Spezia-Empoli 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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