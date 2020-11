Spezia, Galabinov e Zoet ancora in infermeria

Due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Quello dello Spezia è stato un buon avvio di stagione, soprattutto se si considera che per la prima volta nella sua storia si sta confrontando con la Serie A e che ha dovuto fare i conti con tanti infortuni di varia natura che spesso non hanno consentito a Vincenzo Italiano di poter schierare in campo la miglior squadra possibile.

Tra i diversi giocatori sui quali il tecnico non ha potuto contare nelle ultime settimane ci sono anche Andrej Galabinov e Joeroen Zoet.

Il primo è stato protagonista di un inizio di stagione straordinario, visto che non solo ha realizzato la prima storica rete degli Aquilotti nella massima serie nel corso del match del primo turno contro il Sassuolo, ma poi si è anche ripetuto la giornata successiva con una doppietta contro l’Udinese che è valsa i tre punti.

Galabinov si è poi infortunato nel corso della sfida della terza giornata con il Milan, vedendo interrompere un momento d’oro che parlava quindi di tre goal in altrettante uscite. Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, la punta bulgara è alle prese con una lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra, un problema che lo costringerà a saltare diverse partite ancora.

Galabinov potrebbe rientrare poco prima della sosta natalizia, ma la cosa al momento non è scontata. Dovrebbe restare ai box anche in occasione delle sfide contro Atalanta, Cagliari e molto probabilmente Lazio, per poi provare a rientrare contro il Crotone il prossimo 12 dicembre o con il Bologna il 16.

Ancora più lunghi si prospettano i tempi di recupero per Joroen Zoet. Arrivato in estate dal PSV, il portiere olandese sin qui ha giocato solo 154’ in campionato (90’ con il Sassuolo e 64’ con l’Udinese). Sempre secondo ‘Il Secolo XIX’, la lesione muscolare con la quale è alle prese sta creando non pochi problemi e ad oggi si può parlare di un 2020 già virtualmente chiuso.

Il suo rientro potrebbe slittare al prossimo 24 gennaio quando lo Spezia sarà impegnato sul campo della Roma, il che vorrebbe dire saltare praticamente tutto il girone d’andata.

