Spezia, l'ultimo flop di Donadoni: in panchina torna D'Angelo. "Ma lascio a testa alta, la squadra si salverà"

Separazione di comune accordo tra l'ex CT e il club ligure dopo il pesante ko con la Juve Stabia e una situazione di classifica fattasi critica nonostante i 23 punti in 21 partite.

È durata poco meno di cinque mesi l’avventura di Roberto Donadoni alla guida dello Spezia. L’ex CT azzurro e il presidente del club ligure, Charlie Stillitano, hanno deciso di comune accordo di separarsi alla vigilia dell’ultima sosta del campionato di Serie B. A sei turni dal termine gli Aquilotti sono penultimi con 30 punti in coabitazione con la Reggiana, a -1 dal Bari quartultimo (che giocherebbe i playout) e a -4 dal gruppetto che comprende Padova, Mantova, Sampdoria ed Entella. Una situazione difficile che – curiosamente – è la stessa che Donadoni aveva ereditato al momento del suo approdo in panchina a inizio novembre, al posto di Luca D’Angelo.

Spezia, addio a Donadoni dopo il ko con la Juve Stabia

Proprio D’Angelo, tecnico con cui lo Spezia aveva sfiorato la promozione in A lo scorso anno e che aveva iniziato la stagione alla guida dei bianconeri, è stato richiamato per le ultime partite di regular season e – forse – per i playout. La decisione di dirsi addio è arrivata dopo l’ultimo ko, il 3-1 di Castellammare contro la Juve Stabia. “Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l’allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra”, è l’inizio di una nota della società.

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Il ritorno di D’Angelo e la difficile operazione salvezza

Il comunicato prosegue con l’annuncio del divorzio da Donadoni: “Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali”. Al loro posto, appunto, il precedente allenatore: “Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico”.

Il saluto dell’ex CT: “Via a testa alta, lo Spezia si salverà”

Dopo qualche ora è arrivato anche il saluto di Donadoni: “Lascio lo Spezia a testa alta. E ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, fuori e dentro il campo, con il massimo impegno, per ottenere quei risultati che, purtroppo, non sono arrivati. Resto convinto che la squadra possa raggiungere il traguardo della permanenza in Serie B grazie alla credibilità della proprietà, all’impegno del presidente e alla fede dei tifosi che non mancheranno di fare la differenza con la passione e il senso d’appartenenza”. Parole garbate, prive di acredine. Del resto, a Donadoni nessuno ha mai rimproverato cadute di stile.

La carriera di Donadoni: alti, bassi e quei maledetti rigori

Si chiude così, con 23 punti in 21 partite, l’esperienza di Donadoni allo Spezia. Il tecnico bergamasco aveva accettato di “aiutare” il club ligure tornando in panchina dopo cinque stagioni: l’ultima avventura, chiusasi con l’esonero, era datata 2020 allo Shenzhen, in Cina. Poco brillante era stato pure il triennio bolognese, più soddifacente invece il quadriennio a Parma, anche se chiuso con l’amarezza della retrocessione e del fallimento societario. In precedenza Donadoni aveva salvato il Cagliari, era stato esonerato il Napoli e aveva guidato la Nazionale italiana nel biennio post trionfo mondiale, uscendo ai quarti degli Europei ai rigori (già fatali da calciatore ai Mondiali 90 e 94) contro lo Spagna. Livorno il suo trampolino di lancio da tecnico.