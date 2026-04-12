Spezia-Mantova 12 aprile 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Spezia-Mantova: forma, arbitro, curiosità e confronto squadra per squadra.

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Spezia–Mantova accende la 34ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia (data e orario ufficiali da confermare). I liguri sono 20° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 32 gol fatti, 49 subiti), i virgiliani 12° a quota 37 (10 vittorie, 7 pareggi, 16 ko; 37 gol segnati, 48 incassati). Gara dal sapore salvezza per lo Spezia, banco di maturità per un Mantova che in trasferta alterna fiammate e passaggi a vuoto.

Le ultime partite giocate

Spezia in cerca di continuità dopo un lampo casalingo e diversi inciampi esterni; Mantova più solido, capace di colpire in casa e restare competitivo anche quando la partita si sporca. Nelle ultime 5: Spezia 4 punti, Mantova 10.

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Spezia ok ko x ko ko Mantova ok x ok ko ok

Spezia

Spezia-Monza 4-2; Modena-Spezia 3-0; Spezia-Empoli 1-1; Juve Stabia-Spezia 3-1; Carrarese-Spezia 3-1

Mantova

Mantova-Juve Stabia 2-0; Empoli-Mantova 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Modena-Mantova 2-1; Mantova-Virtus Entella 1-0

L’arbitro di Spezia-Mantova

Arbitro designato per Spezia–Mantova è il sig. Sacchi (designazione ufficiale: “SACCHI J. L.”). Al VAR Camplone, AVAR Chiffi; assistenti Niedda e Grasso; IV uomo Calzavara. In stagione l’arbitro Sacchi ha diretto 5 gare di Serie B con 3 rigori assegnati, 22 ammonizioni e 3 espulsioni: media 5,2 cartellini a partita.

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Niedda – Grasso

– IV ufficiale: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Chiffi

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri raccontano una sfida intrigante. Il Mantova è una vera bestia nera per lo Spezia in cadetteria: in sette incroci di Serie B i liguri non hanno mai vinto. Allo stesso tempo i lombardi stanno vivendo un momento altalenante lontano da casa: sprint nel finale, ma qualche blackout difensivo li espone nel cuore delle ripartenze. Lo Spezia al Picco, invece, sa accendersi: segnali di risveglio recente, trascinati dagli strappi di Giuseppe Aurelio. Occhio ai finali: il Mantova colpisce spesso negli ultimi 15 minuti, mentre i liguri sono tra i più ermetici in quel segmento. E poi ci sono le firme: all’andata la doppietta di Tommaso Marras ha segnato la sfida; ora il pubblico del Picco spinge per invertire il trend.

Tabù storico: in Serie B il Mantova è imbattuto contro lo Spezia (7 sfide: 3 vittorie e 4 pareggi per i lombardi).

è imbattuto contro lo (7 sfide: 3 vittorie e 4 pareggi per i lombardi). Fattore Picco: lo Spezia arriva da un pareggio interno e può infilare due X casalinghe di fila per la seconda volta in stagione.

arriva da un pareggio interno e può infilare due X casalinghe di fila per la seconda volta in stagione. Mantova in trasferta: dopo una buona serie iniziale con Modesto, ha perso 4 delle ultime 5 gare esterne; due gol subiti in ognuna delle ultime quattro fuori casa.

in trasferta: dopo una buona serie iniziale con Modesto, ha perso 4 delle ultime 5 gare esterne; due gol subiti in ognuna delle ultime quattro fuori casa. Ultimo quarto d’ora bollente: il Mantova ha realizzato 13 reti dal 76′ al 90′, nessuno meglio in B; lo Spezia ne incassa solo il 14% in quel segmento.

ha realizzato 13 reti dal 76′ al 90′, nessuno meglio in B; lo ne incassa solo il 14% in quel segmento. Uomo chiave al Picco: Giuseppe Aurelio ha partecipato a 3 gol nelle ultime 2 partite casalinghe (1 rete, 2 assist) ed è andato a segno anche all’andata.

ha partecipato a 3 gol nelle ultime 2 partite casalinghe (1 rete, 2 assist) ed è andato a segno anche all’andata. Jolly dalla panchina: Tommaso Marras ha firmato 5 dei suoi 6 gol subentrando, inclusa la doppietta all’andata; solo una rete per lui in trasferta finora.

Le statistiche stagionali di Spezia e Mantova

Più palleggio e precisione per il Mantova (possesso 57,6%, pass accuracy 84,8%), più verticalità e fisicità per lo Spezia (possesso 48,3%, duelli a raffica). I virgiliani hanno segnato 37 gol e subito 48, i liguri 32 fatti e 49 incassati. Tiri nello specchio: vantaggio Mantova (157 a 130), clean sheet 7 a 6 per gli ospiti. Disciplinare: gialli simili (78 a 76), ma rossi pesano per lo Spezia (10 contro 2).

Giocatori: capocannoniere Spezia è Gabriele Artistico (11), seguono Giuseppe Aurelio (5) e Gianluca Lapadula (3). Nel Mantova guidano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (7), poi Tommaso Marras (6) e Antonio Fiori/Davide Bragantini (5). Assist: per lo Spezia spiccano Pietro Beruatto e Giuseppe Aurelio (3), nel Mantova faro creativo è Simone Trimboli (4). Cartellini: più ammonito Mantova è Nicolò Radaelli (10), nello Spezia Emanuele Adamo e Francesco Cassata (8). Clean sheet: Marco Festa 4 e Francesco Bardi 3 per il Mantova; Diego Mascardi 3, Boris Radunovic 2, Mouhamadou Sarr 1 per lo Spezia.

Spezia Mantova Partite giocate 33 33 Vittorie 7 10 Pareggi 9 7 Sconfitte 17 16 Gol segnati 32 37 Gol subiti 49 48 Possesso palla (%) 48,3 57,6 Tiri in porta 130 157 Precisione al tiro (%) 48,87 47,15 Clean sheet 6 7 Cartellini gialli 76 78 Cartellini rossi 10 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Spezia-Mantova? La gara è in calendario per la 34ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia; data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Spezia-Mantova? Allo Stadio Alberto Picco, La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Mantova? Il direttore di gara designato è il sig. Sacchi (designazione: "SACCHI J. L."); assistenti Niedda e Grasso, IV Calzavara, VAR Camplone, AVAR Chiffi.