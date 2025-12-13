Spezia-Modena 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Spezia-Modena

Spezia–Modena accende la 16a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Incrocio tra alta classifica e bagarre salvezza: i liguri sono 17° con 14 punti in 15 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 14 gol fatti, 20 subiti), gli emiliani 6° a quota 26 (7 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 22 segnati, 11 incassati). Per il Spezia serve continuità dopo segnali di ripresa, il Modena vuole blindare la zona playoff con solidità e ritmo.

Le ultime partite giocate

Spezia in altalena ma in crescita: successi pesanti con Sampdoria e Virtus Entella, pari con il Bari e due stop esterni. Il Modena ha rallentato dopo un avvio brillante: vittoria netta con la Juve Stabia, poi due pareggi e due sconfitte di misura. Trend che racconta un duello aperto: liguri più verticali e pericolosi da palla inattiva, emiliani compatti e abili nel palleggio.

Spezia ko x ko ok ok Modena ok x x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Spezia ha totalizzato 7 punti, mentre il Modena ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:

Spezia

Monza-Spezia 1-0; Spezia-Bari 1-1; Mantova-Spezia 4-1; Spezia-Sampdoria 1-0; Virtus Entella-Spezia 0-1

Modena

Modena-Juve Stabia 3-0; Frosinone-Modena 2-2; Modena-Südtirol 0-0; Cesena-Modena 1-0; Modena-Catanzaro 1-2

L’arbitro di Spezia-Modena

Spezia–Modena sarà diretta dal sig. Mario Perri (Italia). Assistenti Capaldo e Grasso, IV Zanotti, VAR Santoro, AVAR Cosso. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha arbitrato 7 gare: 2 rigori concessi, 36 gialli e nessun rosso, media di 5,1 cartellini a incontro e 205 falli fischiati complessivi.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Spezia e Modena porta in dote numeri intriganti. I liguri hanno spesso avuto voce in capitolo al Picco contro i canarini e arrivano da due successi di fila senza subire gol: segnale di una fase difensiva più solida e di un atteggiamento più concreto nelle aree. Dall’altra parte il Modena, squadra dal possesso curato e dalla miglior tenuta difensiva tra le prime, ha rallentato dopo l’ottimo avvio: equilibrio e capacità di gestire i momenti saranno centrali. Occhio ai traversoni: i gialloblù sono fra le squadre che crossano di più, ma lo Spezia sta capitalizzando benissimo le palle laterali. In attacco fari su Gabriele Artistico, in serie positiva, mentre tra gli ospiti il killer instinct di Ettore Gliozzi sta facendo la differenza dal dischetto e non solo. Il tutto con un contesto tattico che promette ritmo e duelli individuali a tutto campo.

Precedenti recenti: lo Spezia ha vinto 3 delle ultime 7 sfide di Serie B contro il Modena (4 pareggi).

ha vinto 3 delle ultime 7 sfide di Serie B contro il (4 pareggi). Tendenza al Picco: Spezia sempre a segno nelle ultime 7 gare casalinghe di B contro il Modena .

sempre a segno nelle ultime 7 gare casalinghe di B contro il . Muraglia gialloblù: il Modena ha incassato 11 gol in 15 turni; solo in 4 stagioni ha fatto meglio a questo punto.

ha incassato 11 gol in 15 turni; solo in 4 stagioni ha fatto meglio a questo punto. Striscia ligure: due vittorie di fila per lo Spezia senza subire reti; caccia al tris con clean sheet come non accade da novembre 2024.

senza subire reti; caccia al tris con clean sheet come non accade da novembre 2024. Momento Modena: dopo 9 gare iniziali da imbattuto, i canarini hanno perso 3 delle successive 6 (inclusi gli ultimi due match).

Cross protagonisti: il Modena è la squadra che crossa di più; lo Spezia ha già segnato 7 gol su traversoni (4 negli ultimi 6 gol).

è la squadra che crossa di più; lo ha già segnato 7 gol su traversoni (4 negli ultimi 6 gol). Uomo caldo: Gabriele Artistico a segno in due gare consecutive (entrambe di testa da corner); sogna il tris personale in Serie B.

Le statistiche stagionali di Spezia e Modena

Numeri a confronto: Spezia con 14 gol fatti e 20 subiti in 15 gare, possesso 44,3%, precisione passaggi 77,3%, 4 clean sheet e conversione al tiro 13,7%. Il Modena produce di più: 22 reti segnate, appena 11 subite, possesso 53,3%, precisione passaggi 82,1%, 6 clean sheet e 12,2% di conversione. Pressioni: PPDA Spezia 11,9, Modena 10,0. Al tiro: liguri 102 conclusioni (56 nello specchio, 54,9%), emiliani 180 tiri (72 in porta, 40,0%).

Focus giocatori: per lo Spezia il miglior marcatore è Gianluca Lapadula (3 gol); assist leader a quota 2 Salvatore Esposito e Pietro Beruatto. Più ammonizioni: Francesco Cassata (5); più espulsioni: Rachid Kouda (2). Tra i pali: Diego Mascardi 3 clean sheet, Mouhamadou Sarr 1. Nel Modena il bomber è Ettore Gliozzi (7), top assist Luca Magnino (3). Più gialli: Daniel Tonoli e Francesco Di Mariano (4); nessun rosso segnalato. In porta spicca Leandro Chichizola con 6 clean sheet.

Spezia Modena Partite giocate 15 15 Vittorie 3 7 Pareggi 5 5 Sconfitte 7 3 Gol fatti 14 22 Gol subiti 20 11 Clean sheet 4 6 Possesso palla (%) 44,3 53,3 Precisione passaggi (%) 77,3 82,1 Tiri totali 102 180 Tiri in porta 56 72 Precisione al tiro (%) 54,9 40,0 PPDA (pressione) 11,9 10,0 Cartellini gialli 30 28 Cartellini rossi 5 0

FAQ Quando si gioca Spezia-Modena e a che ora? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Spezia-Modena? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Modena? L’arbitro è Mario Perri, con assistenti Capaldo e Grasso; IV Zanotti; VAR Santoro; AVAR Cosso.