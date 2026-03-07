Spezia-Monza 7 marzo 2026: orario, arbitro, dove vederla e statistiche

Spezia–Monza è un vero testa-coda della 29a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00. I liguri sono al 19° posto con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 25 gol fatti, 37 subiti), i brianzoli volano al 2° posto con 60 punti (18 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 44 gol segnati, 21 incassati). Gara dal pronostico sbilanciato: per lo Spezia è sfida salvezza contro una Monza lanciata verso la promozione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Spezia-Monza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Spezia e Monza
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per lo Spezia, che nelle ultime cinque ha trovato una sola vittoria e due pareggi. La Monza invece viaggia spedita: quattro successi e un pari raccontano un gruppo solido, capace di colpire con costanza e concedere poco. In casa i liguri faticano a trovare continuità, mentre i lombardi mantengono ritmo alto anche lontano dall’U-Power Stadium.
|Spezia
|x
|ko
|ok
|ko
|x
|Monza
|x
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato lo Spezia ha totalizzato 5 punti, la Monza ne ha raccolti 13. Questo il dettaglio dei risultati:
- Spezia
Bari–Spezia 0-0; Spezia–Frosinone 0-2; Cesena–Spezia 2-3; Spezia–Reggiana 0-1; Calcio Padova–Spezia 2-2.
- Monza
Südtirol–Monza 0-0; Monza–Juve Stabia 2-1; Carrarese–Monza 0-1; Monza–Virtus Entella 2-0; Cesena–Monza 1-3.
L’arbitro di Spezia-Monza
Spezia–Monza sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà Davide Ghersini. In questa Serie B 2025-26, Maresca ha arbitrato 4 gare: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 5,7 cartellini a partita. Un fischietto dal metro deciso, attento ai contatti in area e alla gestione disciplinare.
- Arbitro: MARESCA
- Assistenti: YOSHIKAWA – BIANCHINI
- IV ufficiale: FELICIANI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: DI VUOLO
Statistiche interessanti
È un confronto che mette faccia a faccia esigenze opposte: lo Spezia deve fare punti per respirare, la Monza mira a blindare la corsa promozione. I numeri raccontano trend chiari: i liguri hanno raccolto 26 punti in 28 gare con 25 reti all’attivo e 37 al passivo, faticando soprattutto al Picco (3 vittorie in 14, 10 gol fatti, 18 subiti). Di contro, i brianzoli hanno costruito una classifica di vertice con 60 punti, la migliore fase difensiva tra le big (21 gol incassati) e un rendimento esterno di assoluto livello: 7 vittorie in 14 trasferte, 25 punti, 19 gol segnati e 12 concessi. Sul piano del possesso palla la Monza gestisce il ritmo (53,9% contro 47,9%), mentre lo Spezia cerca profondità e palle inattive (143 corner battuti). Attenzione alle rimonte: i bianchi hanno perso 19 punti da situazione di vantaggio, i biancorossi ne hanno guadagnati 16 partendo da dietro. In porta pesano i clean sheet: 11 per Demba Thiam, 6 di squadra per lo Spezia. In avanti la Monza mantiene precisione (46,2% tiri nello specchio) e varietà di soluzioni (8 gol di testa, 6 da fuori), mentre i liguri hanno colpito 6 legni e cercano concretezza (11,3% conversione). Disciplina: più falli e rossi per lo Spezia (7 espulsioni totali) contro i 3 della Monza. Ingredienti che promettono una partita a due velocità: gestione e verticalità ospite contro l’orgoglio e la necessità di punti dei padroni di casa.
- Testa-coda netto: 60 punti Monza vs 26 Spezia, differenza reti +23 contro -12.
- Monza in forma: 4 vittorie e 1 pari nelle ultime 5; Spezia a quota 5 punti.
- Rendimento esterno ospite d’élite: 7 successi in 14 trasferte, 19 gol fatti e 12 subiti.
- Possesso e precisione: 53,9% di possesso e 82,98% di passaggi riusciti per la Monza (47,9% e 77,16% per lo Spezia).
- Palle inattive e cross: 162 corner battuti dalla Monza, 143 dallo Spezia; 160 traversoni/corni riusciti per i brianzoli.
- Portieri decisivi: Demba Thiam a 11 clean sheet; i liguri sommano 6 gare senza gol subiti.
- Occhio alle rimonte: Spezia ha lasciato per strada 19 punti da vantaggio; Monza ne ha recuperati 16 da svantaggio.
- Disciplina: più espulsioni per lo Spezia (7) rispetto alla Monza (3); gialli 62 vs 56.
Le statistiche stagionali di Spezia e Monza
La fotografia della stagione rafforza i trend: la Monza segna di più (44 vs 25), subisce molto meno (21 vs 37) e tiene il pallino del gioco. Lo Spezia ha margini sulle ripartenze e sui piazzati, ma deve alzare la pericolosità sotto porta e la compattezza difensiva. Le medie tiri nello specchio premiano i brianzoli (133) rispetto ai liguri (114).
Giocatori chiave: per lo Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (8 gol). L’uomo-assist è Pietro Beruatto (3). A livello disciplinare spiccano gli 8 gialli di Francesco Cassata e i 2 rossi di Rachid Kouda. Tra i portieri: Diego Mascardi 3 clean sheet, Boris Radunovic 2, Mouhamadou Sarr 1. Nella Monza la batteria di marcatori è ampia: Paulo Azzi, Andrea Petagna e Hernani a quota 5; top assistman proprio Paulo Azzi (4). Più ammonito Keita Baldé (9); espulsi a quota 1 Patrick Ciurria, Armando Izzo e Paulo Azzi. In porta brilla Demba Thiam con 11 clean sheet.
|Spezia
|Monza
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|6
|18
|Pareggi
|8
|6
|Sconfitte
|14
|4
|Gol fatti
|25
|44
|Gol subiti
|37
|21
|Differenza reti
|-12
|+23
|Possesso palla %
|47,9
|53,9
|Tiri totali
|221
|288
|Tiri nello specchio
|114
|133
|Percentuale tiri in porta %
|51,6
|46,2
|Clean sheet
|6
|11
|Cartellini gialli
|62
|56
|Cartellini rossi
|7
|3
FAQ
- Quando si gioca Spezia-Monza?
-
Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00 (29a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Spezia-Monza?
-
Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.
- Chi è l’arbitro di Spezia-Monza?
-
Fabio Maresca di Napoli. Assistenti: Yoshikawa e Bianchini; IV ufficiale: Feliciani; VAR: Davide Ghersini; AVAR: Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.