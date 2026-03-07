Spezia-Monza 7 marzo 2026: orario, arbitro, dove vederla e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata: orario, arbitro, numeri e curiosità per capire la partita Spezia-Monza

Spezia–Monza è un vero testa-coda della 29a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00. I liguri sono al 19° posto con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 25 gol fatti, 37 subiti), i brianzoli volano al 2° posto con 60 punti (18 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 44 gol segnati, 21 incassati). Gara dal pronostico sbilanciato: per lo Spezia è sfida salvezza contro una Monza lanciata verso la promozione.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per lo Spezia, che nelle ultime cinque ha trovato una sola vittoria e due pareggi. La Monza invece viaggia spedita: quattro successi e un pari raccontano un gruppo solido, capace di colpire con costanza e concedere poco. In casa i liguri faticano a trovare continuità, mentre i lombardi mantengono ritmo alto anche lontano dall’U-Power Stadium.

Spezia x ko ok ko x Monza x ok ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato lo Spezia ha totalizzato 5 punti, la Monza ne ha raccolti 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Spezia

Bari–Spezia 0-0; Spezia–Frosinone 0-2; Cesena–Spezia 2-3; Spezia–Reggiana 0-1; Calcio Padova–Spezia 2-2.

Monza

Südtirol–Monza 0-0; Monza–Juve Stabia 2-1; Carrarese–Monza 0-1; Monza–Virtus Entella 2-0; Cesena–Monza 1-3.

L’arbitro di Spezia-Monza

Spezia–Monza sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà Davide Ghersini. In questa Serie B 2025-26, Maresca ha arbitrato 4 gare: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 5,7 cartellini a partita. Un fischietto dal metro deciso, attento ai contatti in area e alla gestione disciplinare.

Arbitro: MARESCA

Assistenti: YOSHIKAWA – BIANCHINI

IV ufficiale: FELICIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

È un confronto che mette faccia a faccia esigenze opposte: lo Spezia deve fare punti per respirare, la Monza mira a blindare la corsa promozione. I numeri raccontano trend chiari: i liguri hanno raccolto 26 punti in 28 gare con 25 reti all’attivo e 37 al passivo, faticando soprattutto al Picco (3 vittorie in 14, 10 gol fatti, 18 subiti). Di contro, i brianzoli hanno costruito una classifica di vertice con 60 punti, la migliore fase difensiva tra le big (21 gol incassati) e un rendimento esterno di assoluto livello: 7 vittorie in 14 trasferte, 25 punti, 19 gol segnati e 12 concessi. Sul piano del possesso palla la Monza gestisce il ritmo (53,9% contro 47,9%), mentre lo Spezia cerca profondità e palle inattive (143 corner battuti). Attenzione alle rimonte: i bianchi hanno perso 19 punti da situazione di vantaggio, i biancorossi ne hanno guadagnati 16 partendo da dietro. In porta pesano i clean sheet: 11 per Demba Thiam, 6 di squadra per lo Spezia. In avanti la Monza mantiene precisione (46,2% tiri nello specchio) e varietà di soluzioni (8 gol di testa, 6 da fuori), mentre i liguri hanno colpito 6 legni e cercano concretezza (11,3% conversione). Disciplina: più falli e rossi per lo Spezia (7 espulsioni totali) contro i 3 della Monza. Ingredienti che promettono una partita a due velocità: gestione e verticalità ospite contro l’orgoglio e la necessità di punti dei padroni di casa.

Testa-coda netto: 60 punti Monza vs 26 Spezia , differenza reti +23 contro -12.

vs 26 , differenza reti +23 contro -12. Monza in forma: 4 vittorie e 1 pari nelle ultime 5; Spezia a quota 5 punti.

in forma: 4 vittorie e 1 pari nelle ultime 5; a quota 5 punti. Rendimento esterno ospite d’élite: 7 successi in 14 trasferte, 19 gol fatti e 12 subiti.

Possesso e precisione: 53,9% di possesso e 82,98% di passaggi riusciti per la Monza (47,9% e 77,16% per lo Spezia ).

(47,9% e 77,16% per lo ). Palle inattive e cross: 162 corner battuti dalla Monza , 143 dallo Spezia ; 160 traversoni/corni riusciti per i brianzoli.

, 143 dallo ; 160 traversoni/corni riusciti per i brianzoli. Portieri decisivi: Demba Thiam a 11 clean sheet; i liguri sommano 6 gare senza gol subiti.

a 11 clean sheet; i liguri sommano 6 gare senza gol subiti. Occhio alle rimonte: Spezia ha lasciato per strada 19 punti da vantaggio; Monza ne ha recuperati 16 da svantaggio.

ha lasciato per strada 19 punti da vantaggio; ne ha recuperati 16 da svantaggio. Disciplina: più espulsioni per lo Spezia (7) rispetto alla Monza (3); gialli 62 vs 56.

Le statistiche stagionali di Spezia e Monza

La fotografia della stagione rafforza i trend: la Monza segna di più (44 vs 25), subisce molto meno (21 vs 37) e tiene il pallino del gioco. Lo Spezia ha margini sulle ripartenze e sui piazzati, ma deve alzare la pericolosità sotto porta e la compattezza difensiva. Le medie tiri nello specchio premiano i brianzoli (133) rispetto ai liguri (114).

Giocatori chiave: per lo Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (8 gol). L’uomo-assist è Pietro Beruatto (3). A livello disciplinare spiccano gli 8 gialli di Francesco Cassata e i 2 rossi di Rachid Kouda. Tra i portieri: Diego Mascardi 3 clean sheet, Boris Radunovic 2, Mouhamadou Sarr 1. Nella Monza la batteria di marcatori è ampia: Paulo Azzi, Andrea Petagna e Hernani a quota 5; top assistman proprio Paulo Azzi (4). Più ammonito Keita Baldé (9); espulsi a quota 1 Patrick Ciurria, Armando Izzo e Paulo Azzi. In porta brilla Demba Thiam con 11 clean sheet.

Spezia Monza Partite giocate 28 28 Vittorie 6 18 Pareggi 8 6 Sconfitte 14 4 Gol fatti 25 44 Gol subiti 37 21 Differenza reti -12 +23 Possesso palla % 47,9 53,9 Tiri totali 221 288 Tiri nello specchio 114 133 Percentuale tiri in porta % 51,6 46,2 Clean sheet 6 11 Cartellini gialli 62 56 Cartellini rossi 7 3

FAQ Quando si gioca Spezia-Monza? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00 (29a giornata di Serie B). Dove si gioca Spezia-Monza? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Monza? Fabio Maresca di Napoli. Assistenti: Yoshikawa e Bianchini; IV ufficiale: Feliciani; VAR: Davide Ghersini; AVAR: Di Vuolo.