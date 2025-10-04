Spezia-Palermo, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Serie B 2025-26, 7a giornata: orario, arbitro, forma, statistiche e curiosità su Spezia-Palermo, con info TV/streaming e numeri delle due squadre.

Spezia-Palermo illumina la 7a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Picco della città ligure sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15. In classifica lo Spezia è 18° con 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 3 gol fatti e 9 subiti), mentre il Palermo è 3° con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte; 7 gol segnati e 2 incassati). Sfida tra un Spezia a caccia del primo successo e un Palermo solido e cinico, con difesa bunker.

Le ultime partite giocate

Spezia in cerca di slancio: 3 punti nelle ultime cinque (3 pari, 2 sconfitte). Il Palermo marcia con continuità: 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi) e imbattibilità preservata.

Spezia x x ko ko x Palermo x ok ok x x

Dettaglio degli ultimi risultati:

Spezia

Spezia-Catanzaro 0-0; Empoli-Spezia 1-1; Spezia-Juve Stabia 1-3; Venezia-Spezia 2-0; Reggiana-Spezia 1-1.

Palermo

Palermo-Frosinone 0-0; Südtirol-Palermo 0-2; Palermo-Bari 2-0; Cesena-Palermo 1-1; Palermo-Venezia 0-0.

L’arbitro di Spezia-Palermo

Ad arbitrare uno dei big match della 7a di B è Matteo Marcenaro. Assistenti: Zingarelli – Galimberti. IV uomo: Maccarini. VAR: Prontenera. AVAR: Del Giovane. Nella Serie B 2025/26 Marcenaro ha diretto 1 gara: 24 falli fischiati, 3 fuorigioco, 0 rigori, 1 ammonizione e nessuna espulsione.

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: ZINGARELLI – GALIMBERTI

IV: MACCARINI

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Spezia e Palermo ha una storia ricca di equilibrio e momenti chiave: in Serie B i precedenti sorridono ai rosanero, ma il fattore Picco ha spesso rinforzato i liguri, capaci di blindare la porta in tante gare interne contro i siciliani. Oggi lo scenario è intrigante: lo Spezia finora non ha ancora trovato il primo successo casalingo e fatica a segnare, mentre il Palermo ha costruito una striscia esterna di grande continuità, andando quasi sempre a segno e subendo pochissimo. Osservati speciali: il terzino Tommaso Augello, che spinge e rifinisce con qualità, il bomber Joel Pohjanpalo, spesso letale fuori casa, e Gianluca Lapadula, che ha già punito i rosanero in passato. Numeri e tendenze che promettono una gara tattica ma potenzialmente decisa dai dettagli su palle inattive e transizioni veloci.

Precedenti in B: 20 gare, bilancio favorevole al Palermo (6 successi) su 4 vittorie dello Spezia e 10 pareggi.

(6 successi) su 4 vittorie dello e 10 pareggi. Al Picco lo Spezia spesso difende bene: 5 clean sheet nelle ultime 7 sfide interne coi rosanero.

spesso difende bene: 5 clean sheet nelle ultime 7 sfide interne coi rosanero. Avvio in casa complicato per lo Spezia : 0 vittorie finora; in passato è capitato solo nel 2019/20 e 2023/24.

: 0 vittorie finora; in passato è capitato solo nel 2019/20 e 2023/24. Pochi gol per i liguri: senza reti in 2 delle ultime 3 gare interne di Serie B.

Palermo formato trasferta: 1 vittoria e 1 pari nelle prime due; potrebbe eguagliare i migliori avvii esterni.

formato trasferta: 1 vittoria e 1 pari nelle prime due; potrebbe eguagliare i migliori avvii esterni. Rosanero sempre a segno fuori: 12 trasferte consecutive con gol, la striscia aperta più lunga in B.

Difesa d’acciaio Palermo : solo 2 gol subiti finora, tra i migliori inizi della sua storia in B.

: solo 2 gol subiti finora, tra i migliori inizi della sua storia in B. Tommaso Augello è tra i più incisivi: tanti cross riusciti e occasioni create dalla sinistra.

è tra i più incisivi: tanti cross riusciti e occasioni create dalla sinistra. Joel Pohjanpalo si esalta lontano da casa: 6 gol in trasferta nell’anno solare; ha già colpito lo Spezia con il Venezia.

si esalta lontano da casa: 6 gol in trasferta nell’anno solare; ha già colpito lo con il Venezia. Gianluca Lapadula conosce il Palermo: gol ai rosanero sia in B che in A nelle sue precedenti esperienze.

Le statistiche stagionali di Spezia e Palermo

I numeri raccontano un duello tra un Spezia in difficoltà offensiva (3 gol in 6 gare, 17 tiri nello specchio, 9,09% di conversione) e un Palermo solido e produttivo (7 gol, 32 tiri in porta, 10,94% di conversione). Nel possesso palla i rosanero primeggiano leggermente (47,7% a 44,5%), ma è dietro che fanno la differenza: 4 clean sheet e appena 2 reti subite contro le 9 incassate dai liguri. Disciplina: 13 gialli e 3 rossi per lo Spezia, 9 gialli e 1 rosso per il Palermo.

Spezia Palermo Partite giocate 6 6 Vittorie 0 3 Pareggi 3 3 Sconfitte 3 0 Gol segnati 3 7 Gol subiti 9 2 Possesso palla (%) 44,5 47,7 Tiri in porta 17 32 Precisione tiro (%) 51,52 50,00 Clean sheet 1 4 Cartellini gialli 13 9 Cartellini rossi 3 1

Dove vedere Spezia-Palermo in tv o in streaming

Per seguire in tempo reale Spezia-Palermo ci si potrà sintonizzare su DAZN, che segue in diretta streaming anche questa sfida del sabato pomeriggio. Ricapitolando, ecco le coordinate del match e come vederlo live:

• Partita: Spezia-Palermo

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 17:15

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: La Spezia

• Stadio: Alberto Picco

Spezia-Palermo è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 17:15 di sabato 4 ottobre.

FAQ Quando e a che ora si gioca Spezia-Palermo? Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Spezia-Palermo? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi trasmette Spezia-Palermo in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Spezia-Palermo? Arbitro Matteo Marcenaro; assistenti Zingarelli e Galimberti; IV uomo Maccarini; VAR Prontenera; AVAR Del Giovane.