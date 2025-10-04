Spezia-Palermo, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Spezia-Palermo illumina la 7a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Picco della città ligure sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15. In classifica lo Spezia è 18° con 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 3 gol fatti e 9 subiti), mentre il Palermo è 3° con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte; 7 gol segnati e 2 incassati). Sfida tra un Spezia a caccia del primo successo e un Palermo solido e cinico, con difesa bunker.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Spezia-Palermo
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Spezia e Palermo
- Dove vedere Spezia-Palermo in tv o in streaming
Le ultime partite giocate
Spezia in cerca di slancio: 3 punti nelle ultime cinque (3 pari, 2 sconfitte). Il Palermo marcia con continuità: 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi) e imbattibilità preservata.
|Spezia
|x
|x
|ko
|ko
|x
|Palermo
|x
|ok
|ok
|x
|x
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Spezia
Spezia-Catanzaro 0-0; Empoli-Spezia 1-1; Spezia-Juve Stabia 1-3; Venezia-Spezia 2-0; Reggiana-Spezia 1-1.
- Palermo
Palermo-Frosinone 0-0; Südtirol-Palermo 0-2; Palermo-Bari 2-0; Cesena-Palermo 1-1; Palermo-Venezia 0-0.
L’arbitro di Spezia-Palermo
Ad arbitrare uno dei big match della 7a di B è Matteo Marcenaro. Assistenti: Zingarelli – Galimberti. IV uomo: Maccarini. VAR: Prontenera. AVAR: Del Giovane. Nella Serie B 2025/26 Marcenaro ha diretto 1 gara: 24 falli fischiati, 3 fuorigioco, 0 rigori, 1 ammonizione e nessuna espulsione.
- Arbitro: MARCENARO
- Assistenti: ZINGARELLI – GALIMBERTI
- IV: MACCARINI
- VAR: PRONTERA
- AVAR: DEL GIOVANE
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Spezia e Palermo ha una storia ricca di equilibrio e momenti chiave: in Serie B i precedenti sorridono ai rosanero, ma il fattore Picco ha spesso rinforzato i liguri, capaci di blindare la porta in tante gare interne contro i siciliani. Oggi lo scenario è intrigante: lo Spezia finora non ha ancora trovato il primo successo casalingo e fatica a segnare, mentre il Palermo ha costruito una striscia esterna di grande continuità, andando quasi sempre a segno e subendo pochissimo. Osservati speciali: il terzino Tommaso Augello, che spinge e rifinisce con qualità, il bomber Joel Pohjanpalo, spesso letale fuori casa, e Gianluca Lapadula, che ha già punito i rosanero in passato. Numeri e tendenze che promettono una gara tattica ma potenzialmente decisa dai dettagli su palle inattive e transizioni veloci.
- Precedenti in B: 20 gare, bilancio favorevole al Palermo (6 successi) su 4 vittorie dello Spezia e 10 pareggi.
- Al Picco lo Spezia spesso difende bene: 5 clean sheet nelle ultime 7 sfide interne coi rosanero.
- Avvio in casa complicato per lo Spezia: 0 vittorie finora; in passato è capitato solo nel 2019/20 e 2023/24.
- Pochi gol per i liguri: senza reti in 2 delle ultime 3 gare interne di Serie B.
- Palermo formato trasferta: 1 vittoria e 1 pari nelle prime due; potrebbe eguagliare i migliori avvii esterni.
- Rosanero sempre a segno fuori: 12 trasferte consecutive con gol, la striscia aperta più lunga in B.
- Difesa d’acciaio Palermo: solo 2 gol subiti finora, tra i migliori inizi della sua storia in B.
- Tommaso Augello è tra i più incisivi: tanti cross riusciti e occasioni create dalla sinistra.
- Joel Pohjanpalo si esalta lontano da casa: 6 gol in trasferta nell’anno solare; ha già colpito lo Spezia con il Venezia.
- Gianluca Lapadula conosce il Palermo: gol ai rosanero sia in B che in A nelle sue precedenti esperienze.
Le statistiche stagionali di Spezia e Palermo
I numeri raccontano un duello tra un Spezia in difficoltà offensiva (3 gol in 6 gare, 17 tiri nello specchio, 9,09% di conversione) e un Palermo solido e produttivo (7 gol, 32 tiri in porta, 10,94% di conversione). Nel possesso palla i rosanero primeggiano leggermente (47,7% a 44,5%), ma è dietro che fanno la differenza: 4 clean sheet e appena 2 reti subite contro le 9 incassate dai liguri. Disciplina: 13 gialli e 3 rossi per lo Spezia, 9 gialli e 1 rosso per il Palermo.
|Spezia
|Palermo
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|3
|7
|Gol subiti
|9
|2
|Possesso palla (%)
|44,5
|47,7
|Tiri in porta
|17
|32
|Precisione tiro (%)
|51,52
|50,00
|Clean sheet
|1
|4
|Cartellini gialli
|13
|9
|Cartellini rossi
|3
|1
Dove vedere Spezia-Palermo in tv o in streaming
Per seguire in tempo reale Spezia-Palermo ci si potrà sintonizzare su DAZN, che segue in diretta streaming anche questa sfida del sabato pomeriggio. Ricapitolando, ecco le coordinate del match e come vederlo live:
• Partita: Spezia-Palermo
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 17:15
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: La Spezia
• Stadio: Alberto Picco
Spezia-Palermo è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 17:15 di sabato 4 ottobre.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Spezia-Palermo?
-
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Spezia-Palermo?
-
Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.
- Chi trasmette Spezia-Palermo in TV o streaming?
-
La partita è in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Spezia-Palermo?
-
Arbitro Matteo Marcenaro; assistenti Zingarelli e Galimberti; IV uomo Maccarini; VAR Prontenera; AVAR Del Giovane.
