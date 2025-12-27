Virgilio Sport
Spezia-Pescara 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Spezia-Pescara

SpeziaPescara è uno scontro salvezza pesantissimo della 18ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30. In classifica i liguri sono 18° con 14 punti in 17 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol fatti, 24 subiti), gli abruzzesi 20° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 22 reti segnate, 33 incassate). Margini ridotti e posta altissima: la sfida può cambiare la geografia della zona retrocessione.

Le ultime partite giocate

Spezia altalenante ma viva: due successi nelle ultime cinque, intervallati da tre ko. Il Pescara ha raccolto cinque punti nello stesso periodo, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I liguri cercano risposte davanti al proprio pubblico, mentre gli abruzzesi inseguono il colpo esterno che manca da tempo.

Spezia ko ok ok ko ko
Pescara x ko x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato lo Spezia ha totalizzato 6 punti, il Pescara 5. Questo il dettaglio:

  • Spezia
    • Mantova–Spezia 4-1
    • Spezia–Sampdoria 1-0
    • Virtus Entella–Spezia 0-1
    • Spezia–Modena 0-2
    • Frosinone–Spezia 2-1
  • Pescara
    • Catanzaro–Pescara 3-3
    • Pescara–Calcio Padova 0-1
    • Bari–Pescara 1-1
    • Pescara–Frosinone 1-2
    • Pescara–Reggiana 2-1

L’arbitro di Spezia–Pescara

Dirige il match il signor Andrea Zanotti; assistenti Meli e Santarossa, IV ufficiale Galipò, al VAR Gualtieri e AVAR Serra. In questa Serie B 2025/26 Zanotti ha diretto 7 gare: 2 rigori assegnati, 30 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti, per una media di 4,7 ammonizioni a partita. Rapporto falli/cartellino: 6,3.

  • Arbitro: ZANOTTI
  • Assistenti: MELISANTAROSSA
  • IV: GALIPÒ
  • VAR: GUALTIERI
  • AVAR: SERRA

Informazioni interessanti sul match

Precedenti in equilibrio: in 20 sfide di Serie B tra Spezia e Pescara bilancio spaccato, con sette vittorie per parte e sei pareggi. I liguri hanno però trovato slancio negli incroci più recenti, vincendo gli ultimi due in cadetteria. Al Picco la storia dice alternanza di risultati dopo i primi due pareggi: lo Spezia sogna il bis casalingo dopo il 2-0 del 4 marzo 2020. Attenzione anche ai trend: i bianconeri arrivano da uno 0-2 interno col Modena e potrebbero infilare due ko casalinghi di fila senza segnare (non accade dal 2015), mentre il Pescara non vince in trasferta da 13 gare e cerca la svolta lontano dall’Adriatico. Spunti individuali: per i liguri si è acceso Pietro Beruatto, mentre tra gli abruzzesi il jolly difensivo Tommaso Corazza è già a quota cinque contributi-gol stagionali.

  • Precedenti in bilico: sette successi a testa e sei pari; lo Spezia ha vinto gli ultimi due incroci in B.
  • Al Picco regna l’alternanza: dopo i due pareggi iniziali, tre vittorie per parte e due X nelle otto gare successive.
  • Liguri a rischio striscia negativa: dopo lo 0-2 col Modena, potrebbero arrivare a due ko interni di fila senza gol per la prima volta dal 2015.
  • Pescara, mal di trasferta: nessun successo nelle ultime 13 gare esterne (6 pareggi, 7 sconfitte).
  • Segnali incoraggianti per i Delfini: 2-1 alla Reggiana nell’ultimo turno, obiettivo bis che manca dal 2020.
  • Pietro Beruatto ha firmato l’ultima rete spezzina in B; stagione di sostanza, con contributi anche da piazzato.
  • Tommaso Corazza è già a 5 partecipazioni-gol (3 reti, 2 assist): tra i difensori della categoria, numeri da primo piano.

Le statistiche stagionali di Spezia e Pescara

Confronto numeri: possesso 45,5% per lo Spezia e 47,4% per il Pescara. I liguri hanno segnato 15 gol e subìto 24, gli abruzzesi 22 fatti e 33 incassati. Precisione al tiro migliore per lo Spezia (53,7% vs 44,9%), ma gli ospiti tirano di più (178 conclusioni a 121) e trovano più volte lo specchio (80 vs 65). Pressioni: PPDA 11,7 Spezia, 13,0 Pescara. Clean sheet: 4-1 per i bianconeri. Disciplina: 34 gialli e 6 rossi Spezia, 28 gialli e 2 rossi Pescara.

Focus giocatori: capocannoniere Spezia Gianluca Lapadula (3), per il Pescara guida Antonio Di Nardo (5). Assist: pari merito Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2) nello Spezia, per i Delfini comanda Matteo Dagasso (4). Cartellini: più ammoniti bianconeri Salvatore Esposito e Francesco Cassata (5), nel Pescara spiccano Giacomo Olzer, Riccardo Brosco e altri a quota 3. Rossi: nello Spezia primato a Rachid Kouda (2); nel Pescara hanno visto il rosso Olzer e Brosco (1). Portieri: Diego Mascardi 3 clean sheet e Mouhamadou Sarr 1 per lo Spezia, Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara.

Spezia Pescara
Partite giocate 17 17
Vittorie 3 2
Pareggi 5 7
Sconfitte 9 8
Gol fatti 15 22
Gol subiti 24 33
Possesso palla (%) 45,5 47,4
Tiri totali 121 178
Tiri nello specchio 65 80
Precisione tiro (%) 53,7 44,9
PPDA 11,7 13,0
Pass accuracy (%) 77,3 80,6
Clean sheet 4 1
Cartellini gialli 34 28
Cartellini rossi 6 2
Capocannonieri Lapadula 3 Di Nardo 5
Top assist Esposito, Beruatto 2 Dagasso 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Spezia-Pescara?

Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30 (18ª giornata di Serie B).

Dove si gioca Spezia-Pescara?

Allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Chi è l’arbitro di Spezia-Pescara?

L’arbitro è Andrea Zanotti, con assistenti Meli e Santarossa; IV Galipò; VAR Gualtieri; AVAR Serra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

