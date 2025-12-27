Spezia-Pescara 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Spezia–Pescara è uno scontro salvezza pesantissimo della 18ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30. In classifica i liguri sono 18° con 14 punti in 17 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol fatti, 24 subiti), gli abruzzesi 20° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 22 reti segnate, 33 incassate). Margini ridotti e posta altissima: la sfida può cambiare la geografia della zona retrocessione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Spezia–Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Spezia e Pescara
Le ultime partite giocate
Spezia altalenante ma viva: due successi nelle ultime cinque, intervallati da tre ko. Il Pescara ha raccolto cinque punti nello stesso periodo, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I liguri cercano risposte davanti al proprio pubblico, mentre gli abruzzesi inseguono il colpo esterno che manca da tempo.
|Spezia
|ko
|ok
|ok
|ko
|ko
|Pescara
|x
|ko
|x
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato lo Spezia ha totalizzato 6 punti, il Pescara 5. Questo il dettaglio:
- Spezia
- Mantova–Spezia 4-1
- Spezia–Sampdoria 1-0
- Virtus Entella–Spezia 0-1
- Spezia–Modena 0-2
- Frosinone–Spezia 2-1
- Pescara
- Catanzaro–Pescara 3-3
- Pescara–Calcio Padova 0-1
- Bari–Pescara 1-1
- Pescara–Frosinone 1-2
- Pescara–Reggiana 2-1
L’arbitro di Spezia–Pescara
Dirige il match il signor Andrea Zanotti; assistenti Meli e Santarossa, IV ufficiale Galipò, al VAR Gualtieri e AVAR Serra. In questa Serie B 2025/26 Zanotti ha diretto 7 gare: 2 rigori assegnati, 30 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti, per una media di 4,7 ammonizioni a partita. Rapporto falli/cartellino: 6,3.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: MELI – SANTAROSSA
- IV: GALIPÒ
- VAR: GUALTIERI
- AVAR: SERRA
Informazioni interessanti sul match
Precedenti in equilibrio: in 20 sfide di Serie B tra Spezia e Pescara bilancio spaccato, con sette vittorie per parte e sei pareggi. I liguri hanno però trovato slancio negli incroci più recenti, vincendo gli ultimi due in cadetteria. Al Picco la storia dice alternanza di risultati dopo i primi due pareggi: lo Spezia sogna il bis casalingo dopo il 2-0 del 4 marzo 2020. Attenzione anche ai trend: i bianconeri arrivano da uno 0-2 interno col Modena e potrebbero infilare due ko casalinghi di fila senza segnare (non accade dal 2015), mentre il Pescara non vince in trasferta da 13 gare e cerca la svolta lontano dall’Adriatico. Spunti individuali: per i liguri si è acceso Pietro Beruatto, mentre tra gli abruzzesi il jolly difensivo Tommaso Corazza è già a quota cinque contributi-gol stagionali.
- Precedenti in bilico: sette successi a testa e sei pari; lo Spezia ha vinto gli ultimi due incroci in B.
- Al Picco regna l’alternanza: dopo i due pareggi iniziali, tre vittorie per parte e due X nelle otto gare successive.
- Liguri a rischio striscia negativa: dopo lo 0-2 col Modena, potrebbero arrivare a due ko interni di fila senza gol per la prima volta dal 2015.
- Pescara, mal di trasferta: nessun successo nelle ultime 13 gare esterne (6 pareggi, 7 sconfitte).
- Segnali incoraggianti per i Delfini: 2-1 alla Reggiana nell’ultimo turno, obiettivo bis che manca dal 2020.
- Pietro Beruatto ha firmato l’ultima rete spezzina in B; stagione di sostanza, con contributi anche da piazzato.
- Tommaso Corazza è già a 5 partecipazioni-gol (3 reti, 2 assist): tra i difensori della categoria, numeri da primo piano.
Le statistiche stagionali di Spezia e Pescara
Confronto numeri: possesso 45,5% per lo Spezia e 47,4% per il Pescara. I liguri hanno segnato 15 gol e subìto 24, gli abruzzesi 22 fatti e 33 incassati. Precisione al tiro migliore per lo Spezia (53,7% vs 44,9%), ma gli ospiti tirano di più (178 conclusioni a 121) e trovano più volte lo specchio (80 vs 65). Pressioni: PPDA 11,7 Spezia, 13,0 Pescara. Clean sheet: 4-1 per i bianconeri. Disciplina: 34 gialli e 6 rossi Spezia, 28 gialli e 2 rossi Pescara.
Focus giocatori: capocannoniere Spezia Gianluca Lapadula (3), per il Pescara guida Antonio Di Nardo (5). Assist: pari merito Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2) nello Spezia, per i Delfini comanda Matteo Dagasso (4). Cartellini: più ammoniti bianconeri Salvatore Esposito e Francesco Cassata (5), nel Pescara spiccano Giacomo Olzer, Riccardo Brosco e altri a quota 3. Rossi: nello Spezia primato a Rachid Kouda (2); nel Pescara hanno visto il rosso Olzer e Brosco (1). Portieri: Diego Mascardi 3 clean sheet e Mouhamadou Sarr 1 per lo Spezia, Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara.
|Spezia
|Pescara
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|9
|8
|Gol fatti
|15
|22
|Gol subiti
|24
|33
|Possesso palla (%)
|45,5
|47,4
|Tiri totali
|121
|178
|Tiri nello specchio
|65
|80
|Precisione tiro (%)
|53,7
|44,9
|PPDA
|11,7
|13,0
|Pass accuracy (%)
|77,3
|80,6
|Clean sheet
|4
|1
|Cartellini gialli
|34
|28
|Cartellini rossi
|6
|2
|Capocannonieri
|Lapadula 3
|Di Nardo 5
|Top assist
|Esposito, Beruatto 2
|Dagasso 4
FAQ
- Quando si gioca Spezia-Pescara?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30 (18ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Spezia-Pescara?
-
Allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
- Chi è l’arbitro di Spezia-Pescara?
-
L’arbitro è Andrea Zanotti, con assistenti Meli e Santarossa; IV Galipò; VAR Gualtieri; AVAR Serra.
