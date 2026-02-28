Spezia-Reggiana 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Spezia-Reggiana: forma recente, arbitro Zufferli, curiosità e confronto dati stagionali.

Spezia e Reggiana si sfidano allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nella 27a giornata della Serie B 2025-26 (orario ufficiale da definire). È uno scontro salvezza ad alta tensione: i liguri sono 17° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 23 gol segnati, 34 subiti), gli emiliani 15° a quota 26 (6 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 28 gol fatti, 36 incassati). Due squadre vicinissime in classifica e separate da un solo punto: equilibrio, nervi saldi e dettagli potrebbero fare la differenza.

Le ultime partite giocate

Spezia in ripresa con il colpo esterno nell’ultimo turno e segnali di solidità ritrovata, ma ancora a fasi alterne in casa. Reggiana in serie utile da tre gare, con pareggi pesanti che certificano compattezza e capacità di restare in partita fino alla fine. Due percorsi recenti simili nel punteggio complessivo, con gli ospiti un filo più continui nei 90 minuti.

Spezia ko x x ko ok Reggiana x ko ok x x

Nelle ultime 5 partite: Spezia 5 punti (1V, 2N, 2P); Reggiana 6 punti (1V, 3N, 1P). Dettaglio risultati:

Spezia

Sampdoria-Spezia 1-0; Spezia-Virtus Entella 1-1; Bari-Spezia 0-0; Spezia-Frosinone 0-2; Cesena-Spezia 2-3

Reggiana

Reggiana-Juve Stabia 1-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Reggiana-Mantova 1-0; Empoli-Reggiana 1-1; Reggiana-Avellino 1-1

L’arbitro di Spezia-Reggiana

La gara sarà diretta da Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Di Gioia e Catallo. IV ufficiale: Piccinini. Al VAR Baroni, AVAR Gualtieri. In questa Serie B 2025/26 Zufferli ha arbitrato 3 partite, fischiando 108 falli e assegnando 2 rigori; ha estratto 13 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto (media 5 ammonizioni a gara e 7,2 falli per cartellino): numeri che indicano gestione severa ma coerente nei duelli.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Di Gioia – Catallo

– IV: Piccinini

VAR: Baroni

AVAR: Gualtieri

Statistiche interessanti

Precedenti in bilico e dal copione sempre diverso: dopo un primo ciclo favorevole allo Spezia, negli ultimi dieci incroci di Serie B i risultati non si sono mai ripetuti consecutivamente. In casa, i liguri contro la Reggiana hanno spesso spinto forte, vincendo sei delle otto sfide interne senza mai pareggiare: per il pubblico del Picco è una tradizione di partite nette, dentro o fuori. La forma recente racconta di uno Spezia in crescita — con la vittoria di carattere a Cesena — e di una Reggiana coriacea, reduce da una striscia positiva che alimenta fiducia. Sul piano dei numeri offensivi, entrambe tirano poco rispetto alla media del campionato, ma quando colpiscono mirano bene: percentuali alte di conclusioni nello specchio e un’efficacia crescente sulle palle inattive possono spostare gli equilibri. Occhi su Gabriele Artistico, salito a quota 7 reti, e su Manolo Portanova, top scorer granata: due protagonisti in grado di cambiare ritmo e punteggio con una giocata. Con margini sottili in classifica e con arbitro tendenzialmente rigoroso nella gestione dei cartellini, la chiave potrebbe passare da dettagli come seconda palla, precisione nell’ultimo passaggio e freddezza sui piazzati.

Nei 10 incroci più recenti in B, alternanza costante: vittorie e pareggi non si sono mai ripetuti in sequenza, segno di equilibrio e imprevedibilità.

Al Picco lo Spezia ha vinto 6 volte su 8 contro la Reggiana , perdendo le altre 2: nessun pari in casa tra le due in cadetteria.

ha vinto 6 volte su 8 contro la , perdendo le altre 2: nessun pari in casa tra le due in cadetteria. Spezia imbattuto in 3 delle ultime 4 (1V, 2N): dopo il 3-2 a Cesena punta a mettere in fila due successi per la seconda volta in stagione.

imbattuto in 3 delle ultime 4 (1V, 2N): dopo il 3-2 a Cesena punta a mettere in fila due successi per la seconda volta in stagione. Reggiana imbattuta da 3 gare (1V, 2N): cerca la striscia di 4 risultati utili per la prima volta dall’aprile-maggio scorsi.

imbattuta da 3 gare (1V, 2N): cerca la striscia di 4 risultati utili per la prima volta dall’aprile-maggio scorsi. Poche conclusioni, tanta precisione: Spezia e Reggiana sono tra le squadre con meno tiri, ma ai vertici per percentuale nello specchio.

e sono tra le squadre con meno tiri, ma ai vertici per percentuale nello specchio. Gabriele Artistico è a 7 gol in 21 presenze: forma calda, già capace di colpire più volte gli stessi avversari in B.

è a 7 gol in 21 presenze: forma calda, già capace di colpire più volte gli stessi avversari in B. Manolo Portanova guida i granata a 6 reti: protagonista anche nell’ultimo match, è spesso decisivo tra le linee.

Le statistiche stagionali di Spezia e Reggiana

Confronto serrato: 26 gare per entrambe. Spezia con possesso medio più alto (47,2% vs 42,9%) e miglior precisione al tiro (50,8% contro 48,0%), Reggiana più incisiva in area con una conversione migliore (14,1% vs 11,8%). Gol segnati 23-28 e subiti 34-36: margini sottili in ogni fase. Pressioni diverse (PPDA 10,8 liguri vs 14,0 emiliani) e disciplina da tenere d’occhio: tanti gialli per entrambe, rossi più frequenti nei bianconeri.

Focus giocatori: nello Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (7), seguito da Gianluca Lapadula (3) e Giuseppe Aurelio (3). Assist: Salvatore Esposito e Pietro Beruatto a quota 2. Più ammonito: Francesco Cassata (8); portiere con più clean sheet: Diego Mascardi (3). Nella Reggiana guida la classifica marcatori Manolo Portanova (6), con supporto di Andrija Novakovich (3) e Natan Girma (3). Assistman top: Manuel Marras (4). Più ammonito: Andrea Papetti (7). Tra i pali, il maggior numero di clean sheet è di Edoardo Motta (5).

Spezia Reggiana Partite giocate 26 26 Vittorie 6 6 Pareggi 7 8 Sconfitte 13 12 Gol fatti 23 28 Gol subiti 34 36 Possesso palla (%) 47,2 42,9 Tiri totali 195 198 Tiri in porta 99 95 Precisione tiri (%) 50,8 48,0 Conversione gol (%) 11,8 14,1 Clean sheet 6 6 Cartellini gialli 56 61 Cartellini rossi 7 2 PPDA 10,8 14,0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Spezia-Reggiana? La partita è valida per la 27a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; calcio d’inizio in fascia oraria da definire. Dove si gioca Spezia-Reggiana? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, casa dello Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Reggiana? Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Di Gioia e Catallo. IV ufficiale: Piccinini. VAR: Baroni. AVAR: Gualtieri.