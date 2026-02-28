Spezia-Reggiana 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Spezia e Reggiana si sfidano allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nella 27a giornata della Serie B 2025-26 (orario ufficiale da definire). È uno scontro salvezza ad alta tensione: i liguri sono 17° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 23 gol segnati, 34 subiti), gli emiliani 15° a quota 26 (6 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 28 gol fatti, 36 incassati). Due squadre vicinissime in classifica e separate da un solo punto: equilibrio, nervi saldi e dettagli potrebbero fare la differenza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Spezia-Reggiana
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Spezia e Reggiana
Le ultime partite giocate
Spezia in ripresa con il colpo esterno nell’ultimo turno e segnali di solidità ritrovata, ma ancora a fasi alterne in casa. Reggiana in serie utile da tre gare, con pareggi pesanti che certificano compattezza e capacità di restare in partita fino alla fine. Due percorsi recenti simili nel punteggio complessivo, con gli ospiti un filo più continui nei 90 minuti.
|Spezia
|ko
|x
|x
|ko
|ok
|Reggiana
|x
|ko
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 partite: Spezia 5 punti (1V, 2N, 2P); Reggiana 6 punti (1V, 3N, 1P). Dettaglio risultati:
- Spezia
Sampdoria-Spezia 1-0; Spezia-Virtus Entella 1-1; Bari-Spezia 0-0; Spezia-Frosinone 0-2; Cesena-Spezia 2-3
- Reggiana
Reggiana-Juve Stabia 1-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Reggiana-Mantova 1-0; Empoli-Reggiana 1-1; Reggiana-Avellino 1-1
L’arbitro di Spezia-Reggiana
La gara sarà diretta da Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Di Gioia e Catallo. IV ufficiale: Piccinini. Al VAR Baroni, AVAR Gualtieri. In questa Serie B 2025/26 Zufferli ha arbitrato 3 partite, fischiando 108 falli e assegnando 2 rigori; ha estratto 13 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto (media 5 ammonizioni a gara e 7,2 falli per cartellino): numeri che indicano gestione severa ma coerente nei duelli.
- Arbitro: Zufferli
- Assistenti: Di Gioia – Catallo
- IV: Piccinini
- VAR: Baroni
- AVAR: Gualtieri
Statistiche interessanti
Precedenti in bilico e dal copione sempre diverso: dopo un primo ciclo favorevole allo Spezia, negli ultimi dieci incroci di Serie B i risultati non si sono mai ripetuti consecutivamente. In casa, i liguri contro la Reggiana hanno spesso spinto forte, vincendo sei delle otto sfide interne senza mai pareggiare: per il pubblico del Picco è una tradizione di partite nette, dentro o fuori. La forma recente racconta di uno Spezia in crescita — con la vittoria di carattere a Cesena — e di una Reggiana coriacea, reduce da una striscia positiva che alimenta fiducia. Sul piano dei numeri offensivi, entrambe tirano poco rispetto alla media del campionato, ma quando colpiscono mirano bene: percentuali alte di conclusioni nello specchio e un’efficacia crescente sulle palle inattive possono spostare gli equilibri. Occhi su Gabriele Artistico, salito a quota 7 reti, e su Manolo Portanova, top scorer granata: due protagonisti in grado di cambiare ritmo e punteggio con una giocata. Con margini sottili in classifica e con arbitro tendenzialmente rigoroso nella gestione dei cartellini, la chiave potrebbe passare da dettagli come seconda palla, precisione nell’ultimo passaggio e freddezza sui piazzati.
- Nei 10 incroci più recenti in B, alternanza costante: vittorie e pareggi non si sono mai ripetuti in sequenza, segno di equilibrio e imprevedibilità.
- Al Picco lo Spezia ha vinto 6 volte su 8 contro la Reggiana, perdendo le altre 2: nessun pari in casa tra le due in cadetteria.
- Spezia imbattuto in 3 delle ultime 4 (1V, 2N): dopo il 3-2 a Cesena punta a mettere in fila due successi per la seconda volta in stagione.
- Reggiana imbattuta da 3 gare (1V, 2N): cerca la striscia di 4 risultati utili per la prima volta dall’aprile-maggio scorsi.
- Poche conclusioni, tanta precisione: Spezia e Reggiana sono tra le squadre con meno tiri, ma ai vertici per percentuale nello specchio.
- Gabriele Artistico è a 7 gol in 21 presenze: forma calda, già capace di colpire più volte gli stessi avversari in B.
- Manolo Portanova guida i granata a 6 reti: protagonista anche nell’ultimo match, è spesso decisivo tra le linee.
Le statistiche stagionali di Spezia e Reggiana
Confronto serrato: 26 gare per entrambe. Spezia con possesso medio più alto (47,2% vs 42,9%) e miglior precisione al tiro (50,8% contro 48,0%), Reggiana più incisiva in area con una conversione migliore (14,1% vs 11,8%). Gol segnati 23-28 e subiti 34-36: margini sottili in ogni fase. Pressioni diverse (PPDA 10,8 liguri vs 14,0 emiliani) e disciplina da tenere d’occhio: tanti gialli per entrambe, rossi più frequenti nei bianconeri.
Focus giocatori: nello Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (7), seguito da Gianluca Lapadula (3) e Giuseppe Aurelio (3). Assist: Salvatore Esposito e Pietro Beruatto a quota 2. Più ammonito: Francesco Cassata (8); portiere con più clean sheet: Diego Mascardi (3). Nella Reggiana guida la classifica marcatori Manolo Portanova (6), con supporto di Andrija Novakovich (3) e Natan Girma (3). Assistman top: Manuel Marras (4). Più ammonito: Andrea Papetti (7). Tra i pali, il maggior numero di clean sheet è di Edoardo Motta (5).
|Spezia
|Reggiana
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|6
|6
|Pareggi
|7
|8
|Sconfitte
|13
|12
|Gol fatti
|23
|28
|Gol subiti
|34
|36
|Possesso palla (%)
|47,2
|42,9
|Tiri totali
|195
|198
|Tiri in porta
|99
|95
|Precisione tiri (%)
|50,8
|48,0
|Conversione gol (%)
|11,8
|14,1
|Clean sheet
|6
|6
|Cartellini gialli
|56
|61
|Cartellini rossi
|7
|2
|PPDA
|10,8
|14,0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Spezia-Reggiana?
-
La partita è valida per la 27a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; calcio d’inizio in fascia oraria da definire.
- Dove si gioca Spezia-Reggiana?
-
Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, casa dello Spezia.
- Chi è l’arbitro di Spezia-Reggiana?
-
Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Di Gioia e Catallo. IV ufficiale: Piccinini. VAR: Baroni. AVAR: Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.