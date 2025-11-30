Spezia-Sampdoria 30 novembre 2025: orario, arbitro, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, curiosità e numeri per capire la partita Spezia-Sampdoria

La 14a giornata di Serie B 2025-26 propone uno scontro salvezza di peso: Spezia–Sampdoria si gioca domenica 30 novembre 2025 alle 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. I liguri sono 20° con 8 punti in 13 gare (1 vittoria, 5 pareggi, 7 sconfitte; 12 gol fatti, 20 subiti), i blucerchiati 18° a quota 10 (2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 12 segnati, 19 incassati). Gara dal sapore pesante: i padroni di casa cercano il primo acuto interno, gli ospiti puntano a uscire dalla zona rossa.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per entrambe: lo Spezia arriva da un colpo esterno rotondo ma stenta al Picco, mentre la Sampdoria alterna pareggi e scivoloni, con rendimento in trasferta da migliorare. Nelle ultime 5 hanno raccolto gli stessi punti: 5 a testa.

Dettaglio risultati:

Spezia

Avellino-Spezia 0-4; Spezia-Calcio Padova 1-1; Monza-Spezia 1-0; Spezia-Bari 1-1; Mantova-Spezia 4-1

Sampdoria

Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Mantova 0-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-0

L’arbitro di Spezia-Sampdoria

Dirige Daniele Chiffi di Padova. In questa Serie B 2025/26 ha arbitrato 1 gara: 0 rigori assegnati, 2 ammonizioni, nessuna espulsione, 28 falli sanzionati e 4 fuorigioco. Al VAR ci sarà Giua. Designazione che promette un metro attento ai contrasti, con media cartellini contenuta.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: TEGONI – TRINCHIERI

TEGONI – TRINCHIERI IV: DE ANGELI

DE ANGELI VAR: GIUA

GIUA AVAR: DIONISI

Statistiche interessanti

Sfida ad alta tensione tra Spezia e Sampdoria, appaiate nei gol realizzati (12 a testa) ma con cammini diversi: gli aquilotti segnano poco al Picco (5 reti interne) e inseguono la prima vittoria casalinga, i blucerchiati non hanno ancora vinto fuori (0V, 2N, 4P). Sul piano del gioco, la Sampdoria tiene più palla (49,8% contro 43,9%) e pressa con PPDA 10,4, mentre lo Spezia è più “chirurgico”: tira meno (84 vs 132) ma centra di più lo specchio (49 vs 47) e converte meglio (14,29% contro 9,09%). Le palle inattive possono pesare: corner 56-60 a favore dei doriani, con cross a segno più rari per entrambe (accuratezza 27,31% Spezia, 22,15% Sampdoria). In area tecnica, solidità da ritrovare: 2 clean sheet a testa; attenzione ai terminali offensivi, con Massimo Coda a quota 5 e Gianluca Lapadula a 3. Disciplina: Spezia più spigoloso (24 gialli, 5 rossi) rispetto alla Sampdoria (25 gialli, 2 rossi). Tutti indizi di un match sporco, combattuto, dove dettagli e transizioni possono decidere il punteggio.

Classifica: Spezia 20° con 8 punti; Sampdoria 18° con 10: margini strettissimi in zona salvezza.

20° con 8 punti; 18° con 10: margini strettissimi in zona salvezza. Casa/trasferta: Spezia ancora senza vittorie al Picco (0V, 3N, 4P); Sampdoria in viaggio fatica (0V, 2N, 4P).

ancora senza vittorie al (0V, 3N, 4P); in viaggio fatica (0V, 2N, 4P). Pressione: PPDA 12,4 Spezia vs 10,4 Sampdoria : ospiti più aggressivi nel recupero palla.

vs 10,4 : ospiti più aggressivi nel recupero palla. Finalizzazione: percentuale realizzativa 14,29% Spezia vs 9,09% Sampdoria .

vs 9,09% . Portieri: 2 clean sheet per parte; per i blucerchiati spicca Simone Ghidotti con 2 gare senza gol subiti.

con 2 gare senza gol subiti. Palle inattive: corner 56 Spezia vs 60 Sampdoria ; opportunità sui piazzati per sbloccare un match bloccato.

vs 60 ; opportunità sui piazzati per sbloccare un match bloccato. Disciplina: più rossi per lo Spezia (5) contro i 2 della Sampdoria ; attenzione ai cartellini nei duelli.

(5) contro i 2 della ; attenzione ai cartellini nei duelli. Uomini chiave: Massimo Coda (5 gol) arma principale doriana; Gianluca Lapadula guida l’attacco aquilotto (3 reti).

Le statistiche stagionali di Spezia e Sampdoria

La Sampdoria costruisce di più (132 tiri) ma fatica a trasformare, mentre lo Spezia è più preciso nello specchio (49 tiri in porta) pur con produzione inferiore. In possesso e pressing i blucerchiati hanno numeri migliori, ma la vulnerabilità difensiva è simile (19-20 gol subiti). Match-up equilibrato, dove la gestione degli episodi peserà quanto il piano gara.

Focus giocatori: per lo Spezia il capocannoniere è Gianluca Lapadula (3 gol); miglior assist-man Salvatore Esposito (2). Più ammoniti: Salvatore Esposito e Ales Mateju (3), più espulso Rachid Kouda (2 rossi). Tra i pali, clean sheet divisi tra Mouhamadou Sarr e Diego Mascardi (1 a testa). Nella Sampdoria guida Massimo Coda (5 gol); migliori assist-man Oliver Abildgaard, Simone Pafundi e lo stesso Coda (2). Più ammoniti: Liam Henderson e Fabio Depaoli (5); espulsi finora Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1).

Spezia Sampdoria Partite giocate 13 13 Vittorie 1 2 Pareggi 5 4 Sconfitte 7 7 Gol fatti 12 12 Gol subiti 20 19 Possesso palla (%) 43.9 49.8 Tiri totali 84 132 Tiri in porta 49 47 Percentuale realizzativa (%) 14.29 9.09 Clean sheet 2 2 Cartellini gialli 24 25 Cartellini rossi 5 2 PPDA 12.4 10.4

FAQ Quando si gioca Spezia-Sampdoria? Domenica 30 novembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Spezia-Sampdoria? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia-Sampdoria? L’arbitro è Daniele Chiffi di Padova, con Giua al VAR.