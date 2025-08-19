Spezia-Sampdoria, moviola: il Var Mazzoleni condanna i doriani due volte, al 94’ e ai rigori

La prova dell’arbitro Zufferli nel match di coppa Italia al Picco analizzata ai raggi X, il fischietto friulano ha ammonito due giocatori

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Spezia-Samp – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. Come se l’è cavata il fischietto di Udine nel derby ligure?

I precedenti tra le due squadre

I 10 precedenti del derby ligure sono stati giocati sempre tra A e B, mai prima d’ora in coppa Italia. L’ultimo precedente in ordine cronologico risale ad aprile 2025, un incontro di campionato in cui lo Spezia si impose per 2-0. In quell’occasione, la doppietta di Lapadula fu decisiva, condannando la Sampdoria a una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barone e Laghezza con Piccinini IV uomo, Mazzoleni al Var e Rutella all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ferri e Benedetti.

Spezia-Samp, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ ammonito Ferri, fallo tattico per impedire ad Artistico di ripartire. Al 14′ ammonito Benedetti, entrata in ritardo su Esposito e secondo cartellino giallo in casa Samp. Dal 34′ al 36′ botta e risposta, prima segna Henderson di piatto poi pareggia lo Spezia con Artistico. Nella ripresa l’episodio chiave all’ultimo dei 4′ di recupero: cross di Henderson su calcio di punizione, Ferrari tocca per Depaoli che a due passi dalla porta appoggia il pallone in rete. Il VAR annulla il gol per fuorigioco dopo diversi minuti di check e si va ai rigori.

La beffa per la Samp arriva al terzo tiro. Kouda calcia in porta ma Ghidotti respinge la conclusione. Il VAR Mazzoleni interviene anche in questo caso. Il portiere blucerchiato infatti aveva i piedi fuori dalla linea di porta al momento della battuta. Rigore calciato (nuovamente) e segnato dal giocatore dello Spezia che alla fine la spunta e passa il turno.