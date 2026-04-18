Spezia–Südtirol 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Alla 35a giornata della Serie B 2025-26, Spezia e Südtirol si affrontano sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. È uno scontro salvezza per i liguri, che partono dal 20° posto con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 18 sconfitte; 32 gol fatti, 51 subiti), mentre gli altoatesini sono 10° a quota 40 (8 successi, 16 pari, 10 ko; 36 reti segnate, 37 incassate), in corsa per tenere agganciata la zona playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Spezia–Südtirol
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Spezia e Südtirol
Le ultime partite giocate
Spezia in difficoltà: solo 1 punto nelle ultime cinque e gol col contagocce. Südtirol resta squadra ostica da piegare, spesso portata al pari: tre segni X nelle ultime cinque, con l’ennesima conferma della solidità a ritmi bassi. Il trend suggerisce gara bloccata, con i liguri a caccia di una scossa davanti al proprio pubblico.
Nelle ultime 5 giornate: Spezia 1 punto; Südtirol 3 punti. Dettaglio dei risultati:
- Spezia: Modena-Spezia 3-0; Spezia-Empoli 1-1; Juve Stabia-Spezia 3-1; Carrarese-Spezia 3-1; Spezia-Mantova 0-2
- Südtirol: Südtirol-Pescara 0-0; Avellino-Südtirol 3-2; Südtirol-Frosinone 1-3; Cesena-Südtirol 1-1; Südtirol-Modena 1-1
L’arbitro di Spezia–Südtirol
Arbitra Rosario Abisso (Palermo). In questa Serie B 2025-26 ha diretto 5 gare: 3 rigori assegnati, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti; media 5,2 cartellini a partita e 164 falli fischiati complessivi.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: MASTRODONATO – COLAIANNI
- IV: TREMOLADA
- VAR: COSSO
- AVAR: DEL GIOVANE
Informazioni interessanti
Partita che racconta molto delle traiettorie stagionali. Spezia ha interrotto contro Südtirol una striscia utile nelle sfide dirette, cadendo 1-2 all’andata. I liguri arrivano da tre ko consecutivi in campionato e inseguono un risultato pieno per riaccendere la corsa salvezza, mentre gli altoatesini confermano la specialità della casa: pareggi e gestione dei momenti, con dieci X in trasferta in questa stagione. Occhio ai dettagli: le palle inattive pesano tantissimo, e qui Südtirol fa la voce grossa mentre Spezia concede troppo da fermo. Tra i singoli, fari su Gabriele Artistico, arma principale dei bianchi, e su Emanuele Pecorino, riferimento d’area capace di incidere ovunque. Numeri e trend spingono verso una gara tattica, con equilibrio e battaglia sulle seconde palle: chi vincerà i duelli aerei e i calci piazzati potrebbe prendersi l’intera posta.
- Dopo 4 gare senza sconfitte nei precedenti, Spezia ha perso l’ultima contro Südtirol: 1-2 all’andata del 10 gennaio.
- Spezia arriva da tre ko di fila in B; non ne perde quattro consecutivamente dal settembre 2023. Nelle ultime due sconfitte è rimasta a secco di gol.
- Südtirol ha pareggiato 10 delle prime 17 trasferte: un ritmo da record recente, eguagliando solo lo Spezia 2024/25 nelle prime 18 esterne.
- Dopo i pari con Cesena e Modena, Südtirol può infilare tre X di fila per la terza volta in stagione: è la regina dei pareggi (16) tra top-5 europei e seconde divisioni 2025/26.
- Palle inattive decisive: Südtirol ha il 50% dei gol da fermo (18/36), mentre Spezia è tra le peggiori nel concederne (22).
- Gabriele Artistico è il faro dello Spezia: 12 contributi totali (11 reti, 1 assist) e 70 partecipazioni al tiro.
- Emanuele Pecorino ha debuttato in B proprio contro lo Spezia: 8 reti equamente divise casa/trasferta e impatto elevato in pochi minuti (1684).
Le statistiche stagionali di Spezia e Südtirol
Spezia tiene di più il pallone (48,2% vs 40,4%), ma paga in fase difensiva: 51 gol subiti contro i 37 di Südtirol. Gli altoatesini capitalizzano meglio sulle situazioni da fermo e difendono con ordine (8 clean sheet a 6). Al tiro, i liguri hanno più precisione (48,36% vs 41,67%), mentre il volume è simile (275 vs 288 tiri). Pressioni simili (PPDA 10,7 vs 11,5), disciplina pesante per entrambi (78 vs 79 gialli), ma Spezia ha più rossi (10 vs 4).
Capocannonieri: Gabriele Artistico (Spezia) 11 gol; Silvio Merkaj (Südtirol) 9, con Emanuele Pecorino a 8. Assist: Pietro Beruatto e Giuseppe Aurelio (Spezia) 3; Daniele Casiraghi (Südtirol) 7. Disciplina: tra i più ammoniti Francesco Cassata e Emanuele Adamo (8), per Südtirol spicca Simone Tronchin (7). Clean sheet: portieri Spezia 6 totali (spicca Diego Mascardi con 3), Marius Adamonis (Südtirol) a quota 7.
|Spezia
|Südtirol
|Partite giocate
|34
|34
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|9
|16
|Sconfitte
|18
|10
|Gol fatti
|32
|36
|Gol subiti
|51
|37
|Possesso palla (%)
|48,2
|40,4
|Tiri totali
|275
|288
|Tiri in porta
|133
|120
|Precisione tiro (%)
|48,36
|41,67
|PPDA
|10,7
|11,5
|Clean sheet
|6
|8
|Cartellini gialli
|78
|79
|Cartellini rossi
|10
|4
|Capocannoniere
|Gabriele Artistico 11
|Silvio Merkaj 9
|Top assistman
|Pietro Beruatto 3
|Daniele Casiraghi 7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Spezia–Südtirol?
-
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Spezia–Südtirol?
-
Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.
- Chi è l’arbitro di Spezia–Südtirol?
-
Il direttore di gara è Rosario Abisso; assistenti Mastrodonato e Colaianni, IV ufficiale Tremolada, VAR Cosso, AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.