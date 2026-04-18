Spezia–Südtirol 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Spezia–Südtirol

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Alla 35a giornata della Serie B 2025-26, Spezia e Südtirol si affrontano sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. È uno scontro salvezza per i liguri, che partono dal 20° posto con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 18 sconfitte; 32 gol fatti, 51 subiti), mentre gli altoatesini sono 10° a quota 40 (8 successi, 16 pari, 10 ko; 36 reti segnate, 37 incassate), in corsa per tenere agganciata la zona playoff.

Le ultime partite giocate

Spezia in difficoltà: solo 1 punto nelle ultime cinque e gol col contagocce. Südtirol resta squadra ostica da piegare, spesso portata al pari: tre segni X nelle ultime cinque, con l’ennesima conferma della solidità a ritmi bassi. Il trend suggerisce gara bloccata, con i liguri a caccia di una scossa davanti al proprio pubblico.

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Nelle ultime 5 giornate: Spezia 1 punto; Südtirol 3 punti. Dettaglio dei risultati:

Spezia : Modena-Spezia 3-0; Spezia-Empoli 1-1; Juve Stabia-Spezia 3-1; Carrarese-Spezia 3-1; Spezia-Mantova 0-2

: Modena-Spezia 3-0; Spezia-Empoli 1-1; Juve Stabia-Spezia 3-1; Carrarese-Spezia 3-1; Spezia-Mantova 0-2 Südtirol: Südtirol-Pescara 0-0; Avellino-Südtirol 3-2; Südtirol-Frosinone 1-3; Cesena-Südtirol 1-1; Südtirol-Modena 1-1

L’arbitro di Spezia–Südtirol

Arbitra Rosario Abisso (Palermo). In questa Serie B 2025-26 ha diretto 5 gare: 3 rigori assegnati, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti; media 5,2 cartellini a partita e 164 falli fischiati complessivi.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: MASTRODONATO – COLAIANNI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti

Partita che racconta molto delle traiettorie stagionali. Spezia ha interrotto contro Südtirol una striscia utile nelle sfide dirette, cadendo 1-2 all’andata. I liguri arrivano da tre ko consecutivi in campionato e inseguono un risultato pieno per riaccendere la corsa salvezza, mentre gli altoatesini confermano la specialità della casa: pareggi e gestione dei momenti, con dieci X in trasferta in questa stagione. Occhio ai dettagli: le palle inattive pesano tantissimo, e qui Südtirol fa la voce grossa mentre Spezia concede troppo da fermo. Tra i singoli, fari su Gabriele Artistico, arma principale dei bianchi, e su Emanuele Pecorino, riferimento d’area capace di incidere ovunque. Numeri e trend spingono verso una gara tattica, con equilibrio e battaglia sulle seconde palle: chi vincerà i duelli aerei e i calci piazzati potrebbe prendersi l’intera posta.

Dopo 4 gare senza sconfitte nei precedenti, Spezia ha perso l’ultima contro Südtirol : 1-2 all’andata del 10 gennaio.

ha perso l’ultima contro : 1-2 all’andata del 10 gennaio. Spezia arriva da tre ko di fila in B; non ne perde quattro consecutivamente dal settembre 2023. Nelle ultime due sconfitte è rimasta a secco di gol.

arriva da tre ko di fila in B; non ne perde quattro consecutivamente dal settembre 2023. Nelle ultime due sconfitte è rimasta a secco di gol. Südtirol ha pareggiato 10 delle prime 17 trasferte: un ritmo da record recente, eguagliando solo lo Spezia 2024/25 nelle prime 18 esterne.

ha pareggiato 10 delle prime 17 trasferte: un ritmo da record recente, eguagliando solo lo 2024/25 nelle prime 18 esterne. Dopo i pari con Cesena e Modena, Südtirol può infilare tre X di fila per la terza volta in stagione: è la regina dei pareggi (16) tra top-5 europei e seconde divisioni 2025/26.

può infilare tre X di fila per la terza volta in stagione: è la regina dei pareggi (16) tra top-5 europei e seconde divisioni 2025/26. Palle inattive decisive: Südtirol ha il 50% dei gol da fermo (18/36), mentre Spezia è tra le peggiori nel concederne (22).

ha il 50% dei gol da fermo (18/36), mentre è tra le peggiori nel concederne (22). Gabriele Artistico è il faro dello Spezia : 12 contributi totali (11 reti, 1 assist) e 70 partecipazioni al tiro.

è il faro dello : 12 contributi totali (11 reti, 1 assist) e 70 partecipazioni al tiro. Emanuele Pecorino ha debuttato in B proprio contro lo Spezia: 8 reti equamente divise casa/trasferta e impatto elevato in pochi minuti (1684).

Le statistiche stagionali di Spezia e Südtirol

Spezia tiene di più il pallone (48,2% vs 40,4%), ma paga in fase difensiva: 51 gol subiti contro i 37 di Südtirol. Gli altoatesini capitalizzano meglio sulle situazioni da fermo e difendono con ordine (8 clean sheet a 6). Al tiro, i liguri hanno più precisione (48,36% vs 41,67%), mentre il volume è simile (275 vs 288 tiri). Pressioni simili (PPDA 10,7 vs 11,5), disciplina pesante per entrambi (78 vs 79 gialli), ma Spezia ha più rossi (10 vs 4).

Capocannonieri: Gabriele Artistico (Spezia) 11 gol; Silvio Merkaj (Südtirol) 9, con Emanuele Pecorino a 8. Assist: Pietro Beruatto e Giuseppe Aurelio (Spezia) 3; Daniele Casiraghi (Südtirol) 7. Disciplina: tra i più ammoniti Francesco Cassata e Emanuele Adamo (8), per Südtirol spicca Simone Tronchin (7). Clean sheet: portieri Spezia 6 totali (spicca Diego Mascardi con 3), Marius Adamonis (Südtirol) a quota 7.

Spezia Südtirol Partite giocate 34 34 Vittorie 7 8 Pareggi 9 16 Sconfitte 18 10 Gol fatti 32 36 Gol subiti 51 37 Possesso palla (%) 48,2 40,4 Tiri totali 275 288 Tiri in porta 133 120 Precisione tiro (%) 48,36 41,67 PPDA 10,7 11,5 Clean sheet 6 8 Cartellini gialli 78 79 Cartellini rossi 10 4 Capocannoniere Gabriele Artistico 11 Silvio Merkaj 9 Top assistman Pietro Beruatto 3 Daniele Casiraghi 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Spezia–Südtirol? Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Spezia–Südtirol? Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi è l’arbitro di Spezia–Südtirol? Il direttore di gara è Rosario Abisso; assistenti Mastrodonato e Colaianni, IV ufficiale Tremolada, VAR Cosso, AVAR Del Giovane.