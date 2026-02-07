Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Spezia–Virtus Entella 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Spezia–Virtus Entella: orario, stadio, arbitro.

SpeziaVirtus Entella accende la 23a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Alberto Picco di La Spezia il 7 febbraio 2026 alle 19:30. È uno scontro salvezza: Spezia al 17° posto con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 19 gol fatti, 29 subiti) contro Virtus Entella 16ª a 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte; 19 gol segnati, 29 incassati). Padroni di casa in cerca di continuità, ospiti con rendimento esterno da invertire.

Le ultime partite giocate

Spezia altalenante ma efficace al Picco, mentre Virtus Entella conferma la solidità interna e le difficoltà in trasferta. Nella forma recente il margine è minimo, con i bianchi di casa leggermente avanti nei punti raccolti nelle ultime cinque.

Spezia ok ko ko ok ko
Virtus Entella ko ok x ko x

Nelle ultime 5 partite di campionato lo Spezia ha totalizzato 6 punti, mentre la Virtus Entella ne ha raccolti 5. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Spezia

Spezia-Pescara 2-1; Südtirol-Spezia 2-1; Palermo-Spezia 1-0; Spezia-Avellino 1-0; Sampdoria-Spezia 1-0.

  • Virtus Entella

Venezia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Monza 1-0; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Frosinone 1-1.

L’arbitro di Spezia–Virtus Entella

Arbitra Giovanni Ayroldi. In stagione (Serie B 2025/26) ha diretto 3 gare: 1 rigore concesso, 11 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,0 cartellini a partita e 8,5 falli per cartellino. Al VAR ci sarà Monaldi.

  • Arbitro: AYROLDI
  • Assistenti: Miniutti – Emmanuele
  • IV: Di Marco
  • VAR: Monaldi
  • AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Derby ligure dal peso specifico alto per la corsa salvezza. Lo Spezia arriva con numeri casalinghi incoraggianti contro l’Entella, avversario con cui ha spesso blindato la porta: i bianchi non subiscono gol da diverse sfide dirette e in casa non hanno mai perso in Serie B contro i chiavaresi. Dall’altra parte, la Virtus Entella dovrà ribaltare un trend esterno molto complicato: appena tre punti in undici trasferte stagionali. Si affrontano due squadre pratiche, ritmo medio e percentuali di passaggio simili, con geometrie semplici e tanta attenzione ai duelli. Occhio a Gabriele Artistico, spesso decisivo al Picco, e alla voglia di sbloccarsi di Stefano Di Mario, tanto volume di tiri quanto sfortuna sotto porta. La partita promette equilibrio, dettagli e palloni inattivi pesanti.

  • Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide di B contro la Virtus Entella.
  • Al Picco i bianchi sono imbattuti contro l’Entella in Serie B (3 vittorie, 2 pareggi).
  • Lo Spezia è la squadra che attende da più tempo un pareggio in questo campionato: 10 gare di fila senza segno X.
  • Virtus Entella con il peggior rendimento esterno del torneo: 3 punti in 11 trasferte.
  • Passaggi riusciti quasi identici: 77% Spezia e 77% Virtus Entella.
  • Gabriele Artistico ha firmato 3 dei suoi 4 gol in stagione nelle ultime quattro presenze casalinghe.
  • Stefano Di Mario tra i giocatori più prolifici al tiro senza gol: 26 conclusioni, ancora a secco.

Le statistiche stagionali di Spezia e Virtus Entella

Stesse reti segnate e incassate (19 fatti, 29 subiti per entrambe), possesso quasi identico (46%), ma impronte diverse: lo Spezia tira meno (160) con maggiore precisione verso la porta (50,6% on target) e 5 clean sheet; la Virtus Entella produce più tiri (202) ma centra meno lo specchio (36,6%), con 4 clean sheet. Passaggi: 76,5% Spezia, 77,1% Entella. Disciplina più pesante per i bianchi (47 gialli, 7 rossi) rispetto ai chiavaresi (49 gialli, 2 rossi).

Giocatori chiave: nello Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (4), top assist a pari merito Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Tra i chiavaresi il miglior marcatore è il difensore Andrea Tiritiello (6), con Tommaso Fumagalli e Bernat Guiu leader negli assist (3). Tra i pali, 3 clean sheet per Diego Mascardi e 4 per Simone Colombi.

Spezia Virtus Entella
Partite giocate 22 22
Vittorie 5 4
Pareggi 5 9
Sconfitte 12 9
Gol segnati 19 19
Gol subiti 29 29
Possesso palla % 46,4 46,4
Precisione passaggi % 76,5 77,1
Tiri totali 160 202
Tiri in porta 81 74
Precisione tiri % 50,6 36,6
PPDA 11,1 11,4
Clean sheet 5 4
Cartellini gialli 47 49
Cartellini rossi 7 2
Capocannoniere Gabriele Artistico 4 Andrea Tiritiello 6
Top assist Salvatore Esposito, Pietro Beruatto 2 Tommaso Fumagalli, Bernat Guiu 3
Portiere: clean sheet Diego Mascardi 3 Simone Colombi 4

FAQ

Quando si gioca Spezia–Virtus Entella?

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 19:30 (23a giornata di Serie B).

Dove si gioca Spezia–Virtus Entella?

Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.

Chi è l’arbitro di Spezia–Virtus Entella?

Giovanni Ayroldi. Assistenti: Miniutti - Emmanuele; IV: Di Marco; VAR: Monaldi; AVAR: Paganessi.

