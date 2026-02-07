Spezia–Virtus Entella 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Spezia – Virtus Entella accende la 23a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Alberto Picco di La Spezia il 7 febbraio 2026 alle 19:30. È uno scontro salvezza: Spezia al 17° posto con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 19 gol fatti, 29 subiti) contro Virtus Entella 16ª a 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte; 19 gol segnati, 29 incassati). Padroni di casa in cerca di continuità, ospiti con rendimento esterno da invertire.
Le ultime partite giocate
Spezia altalenante ma efficace al Picco, mentre Virtus Entella conferma la solidità interna e le difficoltà in trasferta. Nella forma recente il margine è minimo, con i bianchi di casa leggermente avanti nei punti raccolti nelle ultime cinque.
|Spezia
|ok
|ko
|ko
|ok
|ko
|Virtus Entella
|ko
|ok
|x
|ko
|x
Nelle ultime 5 partite di campionato lo Spezia ha totalizzato 6 punti, mentre la Virtus Entella ne ha raccolti 5. Questo il dettaglio dei risultati:
- Spezia
Spezia-Pescara 2-1; Südtirol-Spezia 2-1; Palermo-Spezia 1-0; Spezia-Avellino 1-0; Sampdoria-Spezia 1-0.
- Virtus Entella
Venezia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Monza 1-0; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Frosinone 1-1.
L’arbitro di Spezia–Virtus Entella
Arbitra Giovanni Ayroldi. In stagione (Serie B 2025/26) ha diretto 3 gare: 1 rigore concesso, 11 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,0 cartellini a partita e 8,5 falli per cartellino. Al VAR ci sarà Monaldi.
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: Miniutti – Emmanuele
- IV: Di Marco
- VAR: Monaldi
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Derby ligure dal peso specifico alto per la corsa salvezza. Lo Spezia arriva con numeri casalinghi incoraggianti contro l’Entella, avversario con cui ha spesso blindato la porta: i bianchi non subiscono gol da diverse sfide dirette e in casa non hanno mai perso in Serie B contro i chiavaresi. Dall’altra parte, la Virtus Entella dovrà ribaltare un trend esterno molto complicato: appena tre punti in undici trasferte stagionali. Si affrontano due squadre pratiche, ritmo medio e percentuali di passaggio simili, con geometrie semplici e tanta attenzione ai duelli. Occhio a Gabriele Artistico, spesso decisivo al Picco, e alla voglia di sbloccarsi di Stefano Di Mario, tanto volume di tiri quanto sfortuna sotto porta. La partita promette equilibrio, dettagli e palloni inattivi pesanti.
- Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide di B contro la Virtus Entella.
- Al Picco i bianchi sono imbattuti contro l’Entella in Serie B (3 vittorie, 2 pareggi).
- Lo Spezia è la squadra che attende da più tempo un pareggio in questo campionato: 10 gare di fila senza segno X.
- Virtus Entella con il peggior rendimento esterno del torneo: 3 punti in 11 trasferte.
- Passaggi riusciti quasi identici: 77% Spezia e 77% Virtus Entella.
- Gabriele Artistico ha firmato 3 dei suoi 4 gol in stagione nelle ultime quattro presenze casalinghe.
- Stefano Di Mario tra i giocatori più prolifici al tiro senza gol: 26 conclusioni, ancora a secco.
Le statistiche stagionali di Spezia e Virtus Entella
Stesse reti segnate e incassate (19 fatti, 29 subiti per entrambe), possesso quasi identico (46%), ma impronte diverse: lo Spezia tira meno (160) con maggiore precisione verso la porta (50,6% on target) e 5 clean sheet; la Virtus Entella produce più tiri (202) ma centra meno lo specchio (36,6%), con 4 clean sheet. Passaggi: 76,5% Spezia, 77,1% Entella. Disciplina più pesante per i bianchi (47 gialli, 7 rossi) rispetto ai chiavaresi (49 gialli, 2 rossi).
Giocatori chiave: nello Spezia il capocannoniere è Gabriele Artistico (4), top assist a pari merito Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Tra i chiavaresi il miglior marcatore è il difensore Andrea Tiritiello (6), con Tommaso Fumagalli e Bernat Guiu leader negli assist (3). Tra i pali, 3 clean sheet per Diego Mascardi e 4 per Simone Colombi.
|Spezia
|Virtus Entella
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|12
|9
|Gol segnati
|19
|19
|Gol subiti
|29
|29
|Possesso palla %
|46,4
|46,4
|Precisione passaggi %
|76,5
|77,1
|Tiri totali
|160
|202
|Tiri in porta
|81
|74
|Precisione tiri %
|50,6
|36,6
|PPDA
|11,1
|11,4
|Clean sheet
|5
|4
|Cartellini gialli
|47
|49
|Cartellini rossi
|7
|2
|Capocannoniere
|Gabriele Artistico 4
|Andrea Tiritiello 6
|Top assist
|Salvatore Esposito, Pietro Beruatto 2
|Tommaso Fumagalli, Bernat Guiu 3
|Portiere: clean sheet
|Diego Mascardi 3
|Simone Colombi 4
