Spissu-Pozzecco, questione di fiducia

In una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport' Marco Spissu ha parlato anche di Gianmarco Pozzecco.

"Cerco di onorare al meglio la sua fiducia – ha detto il play della Dinamo Banco di Sardegna -. Il suo arrivo è stato fondamentale per me, non è da tutti mettere un ragazzo di 24 anni in quintetto. Non è tanto il quintetto, ma poter giocare minuti importanti in una squadra che punta in alto. La gavetta in A2 è servita tanto, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza e della crescita fisica e tecnica".

SPORTAL.IT | 05-11-2019 11:00