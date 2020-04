Spissu prende il metro

Marco Spissu risponde con pacatezza a chi non credeva in lui. "Dicevano che non sarei mai potuto arrivare in alto per il fisico – racconta a ‘La Nuova Sardegna’ -. Campazzo, che domina in Eurolega, è più basso di me. Ai gap si sopperisce con cuore, impegno, furbizia e lavoro".

Anche Pozzecco, naturalmente, sta dando un contributo nella sua crescita. "E’ la voglia di vincere, è stato un vincente e sa trasmetterlo da allenatore" evidenzia il play isolano.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 11:35