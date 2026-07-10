Sport in tv oggi, a che ora vedere Sinner a Wimbledon, Spagna-Belgio ai Mondiali e la Diamond di atletica

Oggi il palinsesto sportivo televisivo è ricco di appuntamenti di tennis, ciclismo, calcio e atletica leggera. Nel primo pomeriggio il ciclismo offre un doppio appuntamento con la 7a tappa del Tour de France, in diretta su Eurosport e Rai 2, con uno spettacolo imperdibile che attraversa le regioni francesi. Quasi in contemporanea e poi per tutto il pomeriggio il tennis con le semifinali maschili di Wimbledon, tra cui il match che vede contrapposti Sinner e Djokovic, trasmesse su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e TV8 con opzioni sia pay che free. In serata da non perdere l’atletica leggera propone la Diamond League dal Principato di Monaco, vista su Rai Sport e Sky Sport Arena, offrendo un mix di gare di altissimo livello. Infine, la serata è dedicata ai Mondiali di calcio con la partitissima dei quarti Spagna-Belgio valida per i Mondiali 2026, disponibile sia in chiaro su Rai 1 sia a pagamento su Dazn: chi vince va in semifinale contro la Francia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.