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Sport in tv oggi, a che ora vedere Sinner a Wimbledon, Spagna-Belgio ai Mondiali e la Diamond di atletica

Tutte le dirette sportive di oggi 10 luglio, dal Tour de France ai Mondiali 2026 con Spagna-Belgio

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Redazione

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Oggi il palinsesto sportivo televisivo è ricco di appuntamenti di tennis, ciclismo, calcio e atletica leggera. Nel primo pomeriggio il ciclismo offre un doppio appuntamento con la 7a tappa del Tour de France, in diretta su Eurosport e Rai 2, con uno spettacolo imperdibile che attraversa le regioni francesi. Quasi in contemporanea e poi per tutto il pomeriggio il tennis con le semifinali maschili di Wimbledon, tra cui il match che vede contrapposti Sinner e Djokovic, trasmesse su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e TV8 con opzioni sia pay che free. In serata da non perdere l’atletica leggera propone la Diamond League dal Principato di Monaco, vista su Rai Sport e Sky Sport Arena, offrendo un mix di gare di altissimo livello. Infine, la serata è dedicata ai Mondiali di calcio con la partitissima dei quarti Spagna-Belgio valida per i Mondiali 2026, disponibile sia in chiaro su Rai 1 sia a pagamento su Dazn: chi vince va in semifinale contro la Francia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ciclismo - Tour de France

  • 13:00 Tour de France - 7a tappa: Hagetmau-Bordeaux (Eurosport)
  • 14:40 Tour de France - 7a tappa: Hagetmau-Bordeaux (Rai 2)

Tennis - Wimbledon

  • 14:30 Wimbledon - 1a Semifinale Maschile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
    Zverev-Fery
  • 17:30 Wimbledon - Semifinale Maschile: Sinner-Djokovic (Sky Sport 1, TV8)
    Sinner-Djokovic

Atletica Leggera - Diamond League

  • 20:00 Diamond League: Principato di Monaco (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Calcio - Mondiali

  • 21:00 Mondiali 2026: Spagna-Belgio (Rai 1, Dazn)
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